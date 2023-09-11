Hazırlıklar tamamlandı: Türkiye Kart geliyor!

"BİRÇOK NOKTADA ENTEGRASYONU HAZIR"

Bakan Uraloğlu, Konya’da teknik altyapı süreçlerinin tamamlandığını ifade ederek, "İstanbul'da yeni havalimanı metro hattı entegrasyonu da hazır. Kayseri Büyükşehir, Yozgat ve Gümüşhane Belediyeleri ile sözleşme süreci bitti. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda 2023 yılı sonuna kadar hedefimiz 6 ilde projeyi devreye sokmak. TCDD ve TCDD Taşımacılık tarafından işletilen tüm raylı sistemlerde Türkiye Kart'ın devreye alınmasına yönelik çatı sözleşme süreçleri de devam ediyor. GAZİRAY, BAŞKENTRAY ve İZBAN hatlarında sözleşme sonrası entegrasyon süreçleri başlatılacak. İlerleyen süreçte diğer belediyeler ve operatörler sisteme dahil edilerek, projenin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Türkiye Kart Projesi ulaşım sektörüne önemli bir dönüşüm getirecek. Vatandaşlarımız daha kolay, hızlı ve etkili bir şekilde ulaşım ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek" diye konuştu.