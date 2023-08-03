Mehmet Şimşek 2024'ü hedef gösterdi, takipçileri isyan etti: "7500 TL ile bir geçinir misiniz lütfen?"
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisini piyasa beklentileriyle paralel olarak yorumlayan Bakan Şimşek, tek haneli enflasyon için 2024 yılını işaret etti. Sosyal medyada Şimşek'e tepki yağdı.
TÜİK’in bugün açıkladığı verilere göre temmuzda yıllık enflasyon yüzde 47,8 oldu. ENAG’ın verilerine göre ise enflasyon yüzde 123 oldu.
TÜİK’in enflasyon açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan veriyi ‘piyasa beklentileriyle uyumlu’ olarak nitelendirdi. Şimşek, tek haneli enflasyon için de 2024 yılını işaret etti.
Şimşek açıklamasında şunları yazdı:
“Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak. Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz. Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir.”
ŞİMŞEK’E TEPKİ YAĞDI
Şimşek’in 2024 yılını işaret etmesi, Twitter kullanıcılarının tepkisini çekti. Kullanıcılar Şimşek’e “7500 TL ile bir geçinir misiniz lütfen?” sorusunu yöneltti.