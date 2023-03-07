'Hayata Dönüş Kredisi'nin ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve "Hayata Dönüş Kredisi" adı verilen esnaf ve sanatkara yönelik desteğin detayları şekillendi.
Depremden etkilenen il ve ilçelerde faaliyet gösteren esnafa işletme sermayesi oluşturmak, ihtiyaçlarına yönelik finansman sağlamak amacıyla oluşturulan destek paketi ile ilgili detaylar belli oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgilere göre, söz konusu destekten, depremde ağır hasara uğrayan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar yararlanacak.
12 AY ÖDEMESİZ 60 AY VADE
Buna göre, esnaf ve sanatkarlara azami 250 bin liraya kadar 12 ay ödemesiz, 60 ay vadeli işletme kredisi verilecek. Kredi faiz oranı yüzde 7,5 olarak belirlenirken, kredinin yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli olacak.
Ödeme sıklığı, 12 ay ödemesiz dönemi takiben 1, 3, 6 ay taksitli olacak. Mevcut kooperatif ortakları için Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri (ESKK) kefaleti, doğrudan kullandırımlar için banka lehine teminat alınacak.