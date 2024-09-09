Havayolu Devinden Beklenmedik İflas Kararı: Tüm Uçuşları Durduruldu

Filosunda Airbus A330-900neo, Boeing 747-8F gibi güçlü uçaklara sahip olan şirket, özellikle yolcu uçuşlarını durdurmasının ardından ciddi bir gelir kaybıyla karşı karşıya kaldı. Gelirlerinde %40'a varan bir düşüş yaşayan Air Belgium, yıllık 22 milyon avro zarara ve 69 milyon avroluk negatif öz sermayeye sahip. Şirketin ayakta kalabilmesi için acil olarak 18 milyon avroluk bir finansman desteğine ihtiyacı olduğu belirtildi.

Air Belgium, 2022'de personel maaşları ve yakıt masraflarındaki artışlar nedeniyle büyük bir zarar bildirmişti. 44,6 milyon avroluk kayıp yaşayan havayolu, 2023 ortasında bu zararın 92 milyon avroya ulaştığını açıkladı. Bu dönemde yolcu uçuşlarını tamamen sonlandıran firma, odak noktasını charter ve kargo operasyonlarına kaydırsa da mali durumu toparlamak için yeterli adımları atamadı.