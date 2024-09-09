Havayolu Devinden Beklenmedik İflas Kararı: Tüm Uçuşları Durduruldu
Air Belgium (KF), havacılık sektöründe hem yolcu hem de kargo taşımacılığı hizmeti sunan önemli bir oyuncu olmasına rağmen, iflasın eşiğine gelmiş durumda.
Filosunda Airbus A330-900neo, Boeing 747-8F gibi güçlü uçaklara sahip olan şirket, özellikle yolcu uçuşlarını durdurmasının ardından ciddi bir gelir kaybıyla karşı karşıya kaldı. Gelirlerinde %40'a varan bir düşüş yaşayan Air Belgium, yıllık 22 milyon avro zarara ve 69 milyon avroluk negatif öz sermayeye sahip. Şirketin ayakta kalabilmesi için acil olarak 18 milyon avroluk bir finansman desteğine ihtiyacı olduğu belirtildi.
Air Belgium, 2022'de personel maaşları ve yakıt masraflarındaki artışlar nedeniyle büyük bir zarar bildirmişti. 44,6 milyon avroluk kayıp yaşayan havayolu, 2023 ortasında bu zararın 92 milyon avroya ulaştığını açıkladı. Bu dönemde yolcu uçuşlarını tamamen sonlandıran firma, odak noktasını charter ve kargo operasyonlarına kaydırsa da mali durumu toparlamak için yeterli adımları atamadı.
Yeni bir yatırımcı, şirketin hisselerinin %49’unu almayı ve 14,4 milyon avroluk bir yatırım yapmayı teklif etse de, bu teklifin gerçekleşmesi, hükümet desteği ve yeni bir stratejinin kabulüne bağlı. Şirketin kilit hissedarı olan Valon Bölgesi'nin zaten ciddi yatırımlar yapmış olması, yeni bir hükümet desteğinin gelmesini zorlaştırıyor.
Şirketin zayıf performansı, sık sık iptal edilen tarifeli yolcu seferleri ve kârsız rota seçimleriyle daha da kötüleşti. KF, Karayipler gibi bölgelerde kârsız rotalardan çekildi, ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Asya’ya yeni uçuşlar başlatma planları da başarısız oldu. Yatırımcıların belirsiz tavırları, şirketin geleceğini daha da riskli hale getiriyor.
Havayolunun geleceği, ek hükümet desteği ya da yeni bir sermaye kaynağı olmadan karanlık görünüyor. İki hafta içinde net bir çözüm bulunmazsa, Air Belgium için iflas kaçınılmaz olabilir.