Havayolu Devi Resmen Duyurdu: Türklere Uçuş Ücretsiz Oldu! THY ile İmzalar Atılacak
Japonya’nın en büyük hava yolu şirketlerinden All Nippon Airways (ANA), 12 Şubat 2025 itibarıyla İGA İstanbul Havalimanı ile Tokyo Haneda Havalimanı arasında direkt uçuşlara başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni rota kapsamında uçuşlar haftada üç kez gerçekleştirilecek. Türkiye’den Japonya’ya seyahat edecek yolcular ise Haneda Havalimanı üzerinden Osaka, Sapporo, Okinawa ve Fukuoka başta olmak üzere 40 farklı noktaya ücretsiz uçabilecek.
TÜRKLERE ÜCRETSİZ OLDU
Basın toplantısında konuşan ANA CEO’su Shinichi Inoue, “İstanbul’dan Tokyo’ya uçan yolculara Japonya içinde gidiş-dönüş olmak üzere, bir kereye mahsus ücretsiz bilet vereceğiz. Yolcularımız bu ücretsiz biletle 40 noktaya ulaşabilecek” diye konuştu.
‘TÜRKLERİ JAPONYA'YA TAŞIMAK İSTİYORUZ’
İlk uçuşun beklentilerin üzerinde bir taleple karşılandığını belirten ANA Başkanı ve CEO’su Shinichi Inoue, seferlerin yüzde 80 doluluk oranına ulaştığını açıkladı. 2024 yılında 62 binden fazla Türk turistin Japonya’yı ziyaret ettiğini vurgulayan Inoue, bu sayıyı daha da artırmayı hedeflediklerini belirtti. "2024 yılında 62 binden fazla Türk Japonya’yı ziyaret etti. Daha çok Japonlar Türkiye’yi ziyaret ediyor. Biz bunu tersine çevirip Türkleri Japonya’ya taşımak istiyoruz. Seferleri haftada 7 güne çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.
Türk Hava Yolları (THY) ile iş birliği yapmak istediklerini de dile getiren ANA CEO’su, ayrıca kargo taşımacılığı hizmeti sunacaklarını belirtti. CEO, “Yolcu uçağıyla yük de taşıyabiliyoruz. Türkiye’den Japonya’ya en fazla gıda ihraç ediliyor. Kurutulmuş gıdalar, sebze ve unlu mamuller yüzde 40 pay alıyor. Orkinosun payı yüzde 16 olurken, giyim ürünlerin payı yüzde 11-12 civarında. Dünyanın en büyük uçağına sahibiz. Mesela çip ve uydu gibi ürünleri taşıyabiliyoruz. Türkiye ile ticareti geliştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
TÜRK YOLCULARA ÖZEL DAVET
Yolcu ve kargo taşımacılığının yanı sıra kültürel etkinliklerle de iki ülke arasındaki bağları güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Inoue, Türk turistleri Japonya’nın meşhur sakura mevsimini görmeye davet etti. Japonya’nın kuzeyinde mart sonu ve nisan ayında başlayan sakura çiçeklenmesinin, ülkenin güney bölgelerinde ocak ve şubat aylarında görülebildiğini belirten Inoue, "Sakura mevsimi kuzey bölgelerinde mart sonu nisan ayında başlar. Güneyde ise ocak-şubat ayında sakuralar açar. Türkler özellikle ocak ve şubatta daha ucuz fiyatlarla bu güzelliği görebilir" dedi.