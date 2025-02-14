Havayolu Devi Resmen Duyurdu: Türklere Uçuş Ücretsiz Oldu! THY ile İmzalar Atılacak

Yeni rota kapsamında uçuşlar haftada üç kez gerçekleştirilecek. Türkiye’den Japonya’ya seyahat edecek yolcular ise Haneda Havalimanı üzerinden Osaka, Sapporo, Okinawa ve Fukuoka başta olmak üzere 40 farklı noktaya ücretsiz uçabilecek.

TÜRKLERE ÜCRETSİZ OLDU

Basın toplantısında konuşan ANA CEO’su Shinichi Inoue, “İstanbul’dan Tokyo’ya uçan yolculara Japonya içinde gidiş-dönüş olmak üzere, bir kereye mahsus ücretsiz bilet vereceğiz. Yolcularımız bu ücretsiz biletle 40 noktaya ulaşabilecek” diye konuştu.