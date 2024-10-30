Havayolu Devi İflasın Eşiğinde: Uçaklarını Tek Tek Satmaya Başladı

Spirit Airlines, geçtiğimiz aylarda Frontier Group Holdings ile birleşme görüşmelerinde bulunmasına rağmen bu anlaşma gerçekleşmemişti. Daha önce JetBlue Airways ile birleşme girişiminin de yasalar nedeniyle engellenmesi, şirketin ciddi mali sıkıntılar yaşamasına neden oldu. Alacaklılarla yapılan kurtarma çabaları da sonuçsuz kalırken, Spirit Airlines iflasın eşiğine geldi.