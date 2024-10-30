Havayolu Devi İflasın Eşiğinde: Uçaklarını Tek Tek Satmaya Başladı
Ünlü havayolu şirketi mali olarak sıkıntılı günler geçiriyor. Havayolu devi ekonomik sıkıntılarını aşmak için 23 adet Airbus SE uçağını satma kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Havayolu devi Spirit Airlines, mali sıkıntılarını aşmak için radikal bir adım atarak önemli bir kısmını kapsayan uçak filosunu satmaya karar verdi. 23 adet Airbus SE uçağının 519 milyon dolara satışı, şirketin nakit sorununu hafifletmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Spirit Airlines, geçtiğimiz aylarda Frontier Group Holdings ile birleşme görüşmelerinde bulunmasına rağmen bu anlaşma gerçekleşmemişti. Daha önce JetBlue Airways ile birleşme girişiminin de yasalar nedeniyle engellenmesi, şirketin ciddi mali sıkıntılar yaşamasına neden oldu. Alacaklılarla yapılan kurtarma çabaları da sonuçsuz kalırken, Spirit Airlines iflasın eşiğine geldi.
Şirket, bu zorlu dönemde uçaklarını tek tek satmaya başladı. Ancak sadece uçak satışı ile de yetinmedi. Maliyetleri düşürmek için iş gücünde azaltmaya giderek önemli ölçüde tasarruf sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, borç yapılandırma görüşmeleri de devam ediyor.