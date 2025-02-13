Havalimanında Büyük Grev: Uçuşlar İptal Edildi
Belçika'da hava trafik kontrolörlerinin de katılacağı grev nedeniyle ülke genelinde hava sahası yarın kapatılacak. Havalimanlarına iniş ve kalkış yapılamayacak, birçok uçuş iptal edilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Belçika hava sahasından sorumlu Skeyes kurumunun çalışanlarını temsil eden sendika, yarın düzenlenecek grevde hava trafik kontrolörlerinin de görev yapmayacağını duyurdu. Skeyes çalışanlarının sabah 06.45'ten akşam 22.15'e kadar iş bırakacağı açıklandı. Bu süre zarfında Belçika hava sahası kapalı olacak, hiçbir uçuş gerçekleştirilemeyecek.
Brüksel ve Charleroi havalimanları, grev nedeniyle güvenli operasyonların sürdürülemeyeceğini belirterek gidiş yönlü tüm seferleri iptal etme kararı aldı. Geliş yönlü uçuşlarda da ciddi aksakmalar bekleniyor. Yolculardan, uçuşlarının durumunu havayolu şirketlerinin internet siteleri üzerinden takip etmeleri istendi.
BÜYÜK GÖSTERİ VE GENEL GREV HAZIRLIĞI
Belçika'da yarın sadece hava trafiği değil, birçok sektör grev ve gösterilerle duracak. Tüm işçi sendikalarının ortak çağrısıyla düzenlenecek büyük gösteride, eğitim ve kamu kurumları başta olmak üzere çeşitli sektörlerden geniş katılım bekleniyor.
Sendikalar, yeni kurulan hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintilere ve kemer sıkma politikalarına tepki gösteriyor. Gösterilerin başkent Brüksel’de yoğunlaşması ve günlük yaşamı önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.