Havalimanında Büyük Grev: Uçuşlar İptal Edildi

BÜYÜK GÖSTERİ VE GENEL GREV HAZIRLIĞI

Belçika'da yarın sadece hava trafiği değil, birçok sektör grev ve gösterilerle duracak. Tüm işçi sendikalarının ortak çağrısıyla düzenlenecek büyük gösteride, eğitim ve kamu kurumları başta olmak üzere çeşitli sektörlerden geniş katılım bekleniyor.

Sendikalar, yeni kurulan hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintilere ve kemer sıkma politikalarına tepki gösteriyor. Gösterilerin başkent Brüksel’de yoğunlaşması ve günlük yaşamı önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.