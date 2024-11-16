Havalimanında Artık Herkese Ücretsiz Olacak: Resmen Duyuruldu

Bu sayede yolcular, uçuşlarını beklerken işlerini halledebilecek, sosyal medya hesaplarını kullanabilecek veya sadece internette gezebilecekler. THY yetkilileri, gelecekte internet hizmetlerinin kalitesini daha da artırmayı hedefliyor. Bu gelişme, havacılık sektöründe dijitalleşmenin önemini bir kez daha ortaya koydu.