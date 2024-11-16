Havalimanında Artık Herkese Ücretsiz Olacak: Resmen Duyuruldu
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda yolcularına sunduğu hizmetlere bir yenisini daha ekledi.
Kaynak: AA
Artık İstanbul Havalimanı'nda sıkıcı bekleme süreleri geride kaldı. Türk Hava Yolları (THY), yolcularına sunduğu konforu bir üst seviyeye taşıdı. THY, İstanbul Havalimanı'nda yolcularına sunduğu hizmetlere bir yenisini daha ekledi.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabı üzerinden yeni hizmetini resmen duyurdu. Ekşi açıklamasında, havalimanı genelinde "TKWIFI" adlı ücretsiz ve sınırsız internet erişimi hizmeti başlatıldığını açıkladı.
Bu sayede yolcular, uçuşlarını beklerken işlerini halledebilecek, sosyal medya hesaplarını kullanabilecek veya sadece internette gezebilecekler. THY yetkilileri, gelecekte internet hizmetlerinin kalitesini daha da artırmayı hedefliyor. Bu gelişme, havacılık sektöründe dijitalleşmenin önemini bir kez daha ortaya koydu.