Hava Yolu Devi 200 Bin Bilet İçin Büyük Fırsatı Duyurdu: 410 TL’ye Biletler Satışa Çıktı
Hava yolu devi Pegasus, yurt dışı seyahatleri için 200 bin koltukla sınırlı olan ve 410 TL’den başlayan bilet kampanyasını duyurdu. 200 bin biletle sınırlı olacak büyük fırsatı kaçıran yandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Hava yolu devleri arasında adından söz ettiren Pegasus, yurt dışı seyahat planı yapanlar için 200 bin bileti kapsayan büyük fırsat kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında biletler 11 eurodan yani 410 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Hem tatilciler hem de iş seyahati yapacaklar için kaçırılmayacak bu fırsat, sadece iki gün geçerli olacak.
200 BİN KOLTUKLA SINIRLI OLACAK
Şirketin duyurusuna göre, 29 Ocak’ta başlayan kampanya 30 Ocak saat 23:59’da sona erecek. Uygun fiyatlı biletler, 17 Şubat - 30 Haziran tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin hızlı davranması gerekiyor, çünkü fırsat yalnızca 200 bin koltuk ile sınırlı.
EK BAGAJ HAKKI
Kampanya kapsamında Light Paket satın alan yolcular için ek bagaj seçenekleri de sunuluyor.
Ekstra kabin bagajı: 9 euro
Uçak altı bagaj hakkı (12 kg): 9 euro
Pegasus’un kampanyasından yararlanmak isteyen yolcular, şirketin web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden bilet satın alabiliyor. Uygun fiyatlarla yurt dışı seyahati yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunan kampanya, kısa sürede yoğun ilgi gördü