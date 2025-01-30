Hava Yolu Devi 200 Bin Bilet İçin Büyük Fırsatı Duyurdu: 410 TL’ye Biletler Satışa Çıktı

Hava yolu devleri arasında adından söz ettiren Pegasus, yurt dışı seyahat planı yapanlar için 200 bin bileti kapsayan büyük fırsat kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında biletler 11 eurodan yani 410 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Hem tatilciler hem de iş seyahati yapacaklar için kaçırılmayacak bu fırsat, sadece iki gün geçerli olacak.