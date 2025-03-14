Hatay’da Zararına Hasat Başladı: Tarlada 28, Markette 100 Liraya Satılıyor!

KİLOSU TARLADA 28 LİRADAN, MARKETTE 60 LİRADAN SATILIYOR

Mahsulün tarlada 28 lirayken markette 100 liraya kadar alıcı bulduğunu belirten Yapıcı, Hatay’daki marketlerde dahi domatesin 100 liraya kadar çıktığını söyledi. Ürünün tarlada satılabildiği takdirde fiyatının kendisi için yeterli olduğunu vurgulayan Yapıcı, market raflarında domatesin 100 liradan satıldığına tepki gösterdi. Bu durumu asıl zararı çiftçinin yaşadığı olarak özetleyen Ruhi Yapıcı, mağdur olanın tüccarların değil çiftçilerin olduğunu belirtti.