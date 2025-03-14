Hatay’da Zararına Hasat Başladı: Tarlada 28, Markette 100 Liraya Satılıyor!
Türkiye’nin en verimli arazilerine sahip illerden biri olan Hatay’da domates hasadı başladı. Tarlada 28 liradan satılan domates, İstanbul’da iki katından alıcı buluyor.
Kaynak: İHA
Geçtiğimiz günlerde yaşanan don olayları, birçok ilde olduğu gibi Hatay’da da mahsulü olumsuz etkiledi. Domates hasadı, bu yıl da don olaylarının etkisiyle olumsuz geçiyor.
KİLOSU TARLADA 28 LİRA
Yaşanan don olayları, domates fiyatlarını da vurdu. Hatay Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi’nde tarım işçisi Ruhi Yapıcı, domateslerin tarla ve market arasındaki büyük fiyat farklılığına dikkat çekti. Don olaylarının tarımı olumsuz etkilediğini belirten Yapıcı, üreticinini olumsuz yönde etkilendiğini dile getirdi.
KİLOSU TARLADA 28 LİRADAN, MARKETTE 60 LİRADAN SATILIYOR
Mahsulün tarlada 28 lirayken markette 100 liraya kadar alıcı bulduğunu belirten Yapıcı, Hatay’daki marketlerde dahi domatesin 100 liraya kadar çıktığını söyledi. Ürünün tarlada satılabildiği takdirde fiyatının kendisi için yeterli olduğunu vurgulayan Yapıcı, market raflarında domatesin 100 liradan satıldığına tepki gösterdi. Bu durumu asıl zararı çiftçinin yaşadığı olarak özetleyen Ruhi Yapıcı, mağdur olanın tüccarların değil çiftçilerin olduğunu belirtti.