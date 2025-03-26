Hatay'da Hasadı Başladı: Kilosu 45 TL'den Satılıyor, Hepsi Serada Yetiştirildi
Hatay’da geçtiğimiz haftalarda etkili olan soğuk hava, bölgede zirai dona yol açarak muz seralarını da olumsuz etkiledi. Arsuz ilçesinde çiftçilik yapan İlker Tezer, 20 dönümlük serasında yetiştirdiği yerli muzun kilosunun 45 TL’den alıcı bulduğunu belirtti.
Kaynak: İHA
Doğu Akdeniz’de yaşanan zirai don afeti, bölgede açık arazide yetiştirilen birçok tarım ürününde olduğu gibi muz seralarındaki üretimi de etkiledi. Türkiye’nin verimli topraklarından biri olan Arsuz’un Üçgüllük Mahallesi’nde üretim yapan İlker Tezer, soğuk havaya rağmen serasındaki muz hasadına devam ettiklerini söyledi.
MUZ FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR
Tezer, serada yetiştirilen muzların yurt içinde birçok noktaya gönderildiğini ve ithal muza alternatif olarak değerlendirildiğini belirterek, ilerleyen süreçte fiyatların yükselebileceğini ifade etti. Olgunlaşma aşamasındaki ürünlerde çatlama meydana geldiğini ve yeni sezon fidanlarının soğuktan olumsuz etkilendiğini söyleyen Tezer, şu an muzun bahçeden çıkış fiyatının 45 TL olduğunu dile getirdi.
"ÜRÜN TONAJI DÜŞECEK, FİYATLARA YANSIYACAK"
Çiftçilikle uğraşan 42 yaşındaki Tezer, soğuk hava nedeniyle bazı meyvelerin olgunlaşmadan çürüdüğünü, fidanların gelişiminin yavaşladığını belirtti. Serasında yaklaşık 3 bin muz ağacı bulunduğunu ve yıllık ortalama 100 ton civarında hasat yaptıklarını ifade eden Tezer, "Soğuk havanın etkisini azaltmak için sulama sistemleriyle serayı ısıtmaya çalıştık. Ancak bazı ağaçlar strese girdi ve toparlanmaları zaman alacak. Önümüzdeki dönemde daha az hasat yapılabilir. Bu durum, muz fiyatlarını yükseltebilir" dedi.
"TÜKETİCİLERİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR"
Tezer, ürettikleri muzun çoğunlukla yurt içi piyasasında tüketildiğini ve ihracata fazla ürün ayrılmadığını belirterek, "Fiyat artışları en çok tüketiciyi olumsuz etkileyebilir. Biz de fiyatların ulaşılabilir seviyede olmasını istiyoruz. Açık arazide yetiştirilen muzlar, seralara göre daha fazla zarar gördü. Özellikle Anamur ve Gazipaşa’da yetiştirilen muzlar soğuktan doğrudan etkilendi. Umarım fiyatlar çok fazla yükselmez ve tüketicilerimiz de muz tüketmeye devam edebilir" ifadelerini kullandı.