Hatay'da Hasadı Başladı: Kilosu 45 TL'den Satılıyor, Hepsi Serada Yetiştirildi

MUZ FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Tezer, serada yetiştirilen muzların yurt içinde birçok noktaya gönderildiğini ve ithal muza alternatif olarak değerlendirildiğini belirterek, ilerleyen süreçte fiyatların yükselebileceğini ifade etti. Olgunlaşma aşamasındaki ürünlerde çatlama meydana geldiğini ve yeni sezon fidanlarının soğuktan olumsuz etkilendiğini söyleyen Tezer, şu an muzun bahçeden çıkış fiyatının 45 TL olduğunu dile getirdi.

"ÜRÜN TONAJI DÜŞECEK, FİYATLARA YANSIYACAK"

Çiftçilikle uğraşan 42 yaşındaki Tezer, soğuk hava nedeniyle bazı meyvelerin olgunlaşmadan çürüdüğünü, fidanların gelişiminin yavaşladığını belirtti. Serasında yaklaşık 3 bin muz ağacı bulunduğunu ve yıllık ortalama 100 ton civarında hasat yaptıklarını ifade eden Tezer, "Soğuk havanın etkisini azaltmak için sulama sistemleriyle serayı ısıtmaya çalıştık. Ancak bazı ağaçlar strese girdi ve toparlanmaları zaman alacak. Önümüzdeki dönemde daha az hasat yapılabilir. Bu durum, muz fiyatlarını yükseltebilir" dedi.