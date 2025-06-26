Hastaneler Peş Peşe İflas Alarm Veriyor: 14 Günlük Bütçeleri Kaldı!
Almanya'da hastanelerin mali yapısında ciddi bozulmalar yaşanıyor. Ülkede sağlık sektörüyle ilgili yapılan kapsamlı değerlendirme, hastanelerin büyük bölümünün 2024'ü zararla kapatacağını ve birçok kuruluşun iflas riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomik ve sağlık alanındaki iki saygın enstitü tarafından hazırlanan “2025 Hastane Derecelendirme Raporu”, hastane sisteminde finansal çöküş riskinin her geçen gün daha da büyüdüğünü ortaya koydu. Raporda, 2024 yılı sonunda Almanya’daki hastanelerin yüzde 56’sının zarar açıklayacağı öngörülürken, ortalama kârlılık oranının (FAVÖK marjı) tarihte ilk kez negatif seviyeye düşeceği vurgulandı.
2 HAFTADAN KISA SÜRELERİ VAR
Rapora göre, sadece dört yıl önce zarar açıklayan hastane oranı yüzde 22 iken, bu oran 2023’te yüzde 43’e, 2024’te ise yüzde 56’ya ulaşmış durumda. En dikkat çekici uyarı ise likidite konusunda geldi: Almanya’daki hastanelerin yaklaşık yarısı yalnızca iki hafta ya da daha kısa süre yetecek kadar nakit kaynağa sahip.
Risk kategorilerine göre yapılan sınıflandırmada hastanelerin yüzde 16’sı “yüksek iflas riski taşıyan kırmızı bölge”de yer alıyor. Yüzde 21’i orta riskli sarı bölgede bulunurken, sadece yüzde 63’ü düşük riskli yeşil bölgede değerlendiriliyor.
SOSYAL GÜVENLİK KRİZİ KAPIDA
Konuyla ilgili görüş bildiren sağlık ekonomisi uzmanları, mevcut koşulların Almanya’nın sağlık sistemini uzun vadede sürdürülemez bir noktaya taşıyabileceği uyarısında bulunuyor. Yapılan değerlendirmede, “Kapsamlı reformlar gerçekleştirilmediği takdirde, sosyal güvenlik katkı oranlarının 2035 yılına kadar yüzde 50'nin üzerine çıkması kaçınılmaz hale gelecektir. Bu da hem işletmeler hem de bireyler için kabul edilemez yükler doğurur” ifadelerine yer verildi.
'BU KADAR KÖTÜ BİR DÖNEM YAŞANMADI'
Raporu hazırlayan uzmanlardan biri, “Alman hastane sisteminin mali yapısı hiç bu kadar gergin olmamıştı” diyerek durumu özetledi. Federal hükümetin son dönemde gündeme getirdiği sağlık reformları ise uzmanlara göre olumlu bir başlangıç olmakla birlikte, uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamak için yetersiz kalıyor.
“Eğer hükümet daha cesur adımlar atmazsa, sağlık sistemi üzerindeki baskı daha da artacaktır. Hem hizmet sağlayıcılar hem de toplum bu yükü taşıyamayacak hale gelecektir” uyarısında bulunan uzman, ekonomik çöküşün engellenebilmesi için mali destek paketlerinin ve yapısal reformların gecikmeden devreye alınması gerektiğini belirtti.