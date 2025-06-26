Hastaneler Peş Peşe İflas Alarm Veriyor: 14 Günlük Bütçeleri Kaldı!

2 HAFTADAN KISA SÜRELERİ VAR

Rapora göre, sadece dört yıl önce zarar açıklayan hastane oranı yüzde 22 iken, bu oran 2023’te yüzde 43’e, 2024’te ise yüzde 56’ya ulaşmış durumda. En dikkat çekici uyarı ise likidite konusunda geldi: Almanya’daki hastanelerin yaklaşık yarısı yalnızca iki hafta ya da daha kısa süre yetecek kadar nakit kaynağa sahip.

Risk kategorilerine göre yapılan sınıflandırmada hastanelerin yüzde 16’sı “yüksek iflas riski taşıyan kırmızı bölge”de yer alıyor. Yüzde 21’i orta riskli sarı bölgede bulunurken, sadece yüzde 63’ü düşük riskli yeşil bölgede değerlendiriliyor.