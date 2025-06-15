Hasatta Z Kuşağı Dönemi: Susuz Götürdü, Sulu Getirdi! 100 Milyon Lira Yatırımla Devleşti
Aydın’da gençlerin tarımdan uzaklaşması nedeniyle üretici yaş ortalaması 60'a yaklaşırken, 20 yaşındaki Süleyman Enes Tuğrul bu tabloyu değiştirmek için harekete geçti. Teknolojiyi tarımla birleştirerek 28 dönüm arazi üzerine modern bir sera kuran genç girişimci, topraksız tarım yöntemiyle çilek üretimine başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Efeler ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi’nde Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu yüksek teknolojiye sahip serada üretime başlayan Tuğrul, bu yatırım için yaklaşık 100 milyon TL harcadı. Hedefi ise Aydın’ın coğrafi işaretli çileğini dünya pazarına taşımak.
Sadece üretimle sınırlı kalmayan genç çiftçi, aynı zamanda kadın istihdamına da katkı sunuyor. Serasında çalışan tüm personelin kadınlardan oluştuğunu belirten Tuğrul, “Köylerimizdeki kadınlara iş imkanı sağlıyoruz. Bu başarı kadın emeğiyle büyüyor” dedi.
TOPRAKSIZ TARIM HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ
Tarım sevgisini dedesinden aldığını dile getiren Tuğrul, çocukluğunda anason ve rezene ektiklerini, fakat teknolojiyi keşfetmesiyle tarım vizyonunun değiştiğini belirtti. Üniversitede e-ticaret okuduğu sırada ilgisini çeken topraksız tarım üzerine yoğunlaşmaya karar verdiğini ifade ederek, “E-ticaret okuduktan sonra toprak beni daha çok cezbetti. Toprak cezbettiği için birazcık da topraksız tarım atılmak istedim. Bölümümü bıraktım. Birazcık da toprağı alıp maceraya böyle başladık” dedi.
'AYDIN ÇİLEĞİNİ DÜNYA'YA TANITMAK İSTİYORUM'
Yatırımının ilk yılında iç piyasaya odaklandığını belirten Tuğrul, önümüzdeki sezon için ihracat planlarını da hazırladığını söyledi. Pestisit ve kimyasal kalıntı içermeyen, doğal yollarla üretilmiş çilekleri doğrudan son tüketiciye ulaştırmayı hedefliyor.
“Seneye ihracata verip son kullanıcıya pestisitsiz güzel bir ilaçsız, güvenilir çileği sunmak. Böyle bir hedefimiz var. Asıl hedefim ise Aydın'ın çileğine katma değer sağlayarak dünyaya tanıtmak istiyorum” diyen Tuğrul, katma değerli tarım ürünleriyle Türkiye'nin potansiyelini ortaya koymak istiyor.
'TOPRAK HER ZAMAN KAZANDIRIR'
Gençlerin tarıma mesafeli durduğunu gözlemlediğini belirten Tuğrul, bu algının değişmesi gerektiğini vurguladı. "Gençler denesinler, tarıma girsinler, topraksız tarımı araştırsınlar. Toprak her zaman kazandırır” diye konuştu.
Tuğrul, bazı şeylerin kitaplardan değil, ancak uygulayarak öğrenilebileceğine dikkat çekerek, gençleri cesaretlendirmek gerektiğini söyledi:
Yaş ortalaması çok yukarıda tarımda ve gençleşmesi daha verimli hale getirilmesi gerekiyor. Bu sistemler Türkiye'de neden olmasın? Türkiye'de neden topraksız tarım yapmayalım? Bu ismi duyurup daha rahat, daha güzel bir şekilde Türkiye'mizi geliştirmek gerekiyor.