Hasatta Z Kuşağı Dönemi: Susuz Götürdü, Sulu Getirdi! 100 Milyon Lira Yatırımla Devleşti

Tuğrul, bazı şeylerin kitaplardan değil, ancak uygulayarak öğrenilebileceğine dikkat çekerek, gençleri cesaretlendirmek gerektiğini söyledi:

Yaş ortalaması çok yukarıda tarımda ve gençleşmesi daha verimli hale getirilmesi gerekiyor. Bu sistemler Türkiye'de neden olmasın? Türkiye'de neden topraksız tarım yapmayalım? Bu ismi duyurup daha rahat, daha güzel bir şekilde Türkiye'mizi geliştirmek gerekiyor.