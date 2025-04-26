Hasatta Son Dönemeçe Girildi: Soğuğa Direndi, Tezgahta Yerini Aldı! Şimdi Bereket Zamanı

"ÇOK BAŞARILI ÜRÜNLER YETİŞTİRİYORUZ"

Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı İbrahim Kaynar ise, bölgede örtü altında 1.500 dekarlık alanda üretim yapıldığını ve toplamda 22 bin 500 tonluk bir hasat hedeflediklerini belirtti. Açık alandaki domates üretiminin de hızlandığını ifade eden Kaynar, "8 bin dekarlık açık alandan yaklaşık 107 bin ton domates üretimi bekliyoruz. Yurtiçi pazarlarında fiyatlar 22-25 lira aralığında. Silifke’de üretim tamamen salkım domatese dönüştü. Hem renk hem kalite açısından çok başarılı ürünler yetiştiriyoruz" dedi.

Kaynar ayrıca, bölgede yaklaşık 5 bin ailenin domates üretimiyle geçimini sağladığını, ekimden hasada kadar binlerce kişinin istihdam edildiğini vurguladı.