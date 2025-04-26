Hasatta Son Dönemeçe Girildi: Soğuğa Direndi, Tezgahta Yerini Aldı! Şimdi Bereket Zamanı
Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretiminde söz sahibi illerinden Mersin’de, soğuk havalara karşı alınan önlemler sayesinde örtü altı domates üretimi büyük ölçüde korundu. Hasatta sona yaklaşılırken, bahçede domatesin kilogram fiyatı 22-25 TL arasında işlem görüyor.
Kaynak: İHA
Mersin'de örtü altında yetiştirilen domateslerde hasat hız kesmeden devam ediyor. Soğuk hava koşullarına karşı alınan etkili tedbirler sayesinde ürünlerde büyük kayıp yaşanmazken, üreticiler bu sezondan oldukça umutlu. Domatesin kilogram fiyatı ise bahçede 22-25 TL aralığında alıcı buluyor.
YILDA 1 MİLYON 200 BİN TON DOMATES HASADI
Türkiye’nin yaş sebze ve meyve ambarı olarak bilinen Mersin, dört mevsim boyunca farklı tarım ürünlerinin hasadına ev sahipliği yapıyor. Özellikle domates üretiminde önemli bir paya sahip olan şehirde, yılda 1 milyon 200 bin tonun üzerinde domates hasadı gerçekleştiriliyor. Bu üretimin yaklaşık yüzde 25’i ise örtü altı seralarda yapılıyor.
KİLOSU 25 TL'YE SATILIYOR
Ağustos ve Eylül aylarında toprakla buluşturulan domates fidelerinde hasat, Nisan sonu ve Mayıs ayı başlarında sona eriyor. Baharın gelmesiyle birlikte açık alan dikimleri de başlamış durumda. Silifke ilçesinde devam eden örtü altı hasat çalışmalarında, üretilen domatesler yine 22-25 TL fiyat bandından satışa sunuluyor.
HASADIN BİTMESİNE SAYILI GÜN KALDI
Örtü altı domates üretimi yapan Musa Ünüvar, "Ağustos ayında fide dikimini yaptık. Nisan sonuna kadar hasadı sürdüreceğiz. Yaklaşık 1,5 dönümlük alandan toplamda 15 tonluk bir verim bekliyoruz" diye konuştu.
"ÇOK BAŞARILI ÜRÜNLER YETİŞTİRİYORUZ"
Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı İbrahim Kaynar ise, bölgede örtü altında 1.500 dekarlık alanda üretim yapıldığını ve toplamda 22 bin 500 tonluk bir hasat hedeflediklerini belirtti. Açık alandaki domates üretiminin de hızlandığını ifade eden Kaynar, "8 bin dekarlık açık alandan yaklaşık 107 bin ton domates üretimi bekliyoruz. Yurtiçi pazarlarında fiyatlar 22-25 lira aralığında. Silifke’de üretim tamamen salkım domatese dönüştü. Hem renk hem kalite açısından çok başarılı ürünler yetiştiriyoruz" dedi.
Kaynar ayrıca, bölgede yaklaşık 5 bin ailenin domates üretimiyle geçimini sağladığını, ekimden hasada kadar binlerce kişinin istihdam edildiğini vurguladı.