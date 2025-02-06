Hasat Verimsiz Geçince Kilosu Gram Altına Dayandı! Fiyatını Gören Gözlerine İnanamadı

Geçen yıl kilosu 750 TL seviyelerinde olan çiçek ıhlamurun fiyatı, bu yıl düşük rekolte nedeniyle üç katına çıktı.

Aktarlar, tedarik etmekte zorlandıkları ıhlamurun yüksek fiyatı nedeniyle talebin azaldığını, bunun yerine daha uygun maliyetli kış çaylarına ilginin arttığını belirtiyor. 200 gramı 70 TL’ye satılan kış çayları, soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor.