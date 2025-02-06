Hasat Verimsiz Geçince Kilosu Gram Altına Dayandı! Fiyatını Gören Gözlerine İnanamadı
Kışın gelmesiyle vatandaşların rağbet gösterdiği hlamurun fiyatı gram altınla yarışıyor. Ihlamurun kilo fiyatı bu yıl 2 bin 500 TL’ye kadar çıktı.
Kaynak: İHA
Geçen yıl kilosu 750 TL seviyelerinde olan çiçek ıhlamurun fiyatı, bu yıl düşük rekolte nedeniyle üç katına çıktı.
Aktarlar, tedarik etmekte zorlandıkları ıhlamurun yüksek fiyatı nedeniyle talebin azaldığını, bunun yerine daha uygun maliyetli kış çaylarına ilginin arttığını belirtiyor. 200 gramı 70 TL’ye satılan kış çayları, soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor.
KİLOSU GRAM ALTINLA YARIŞIYOR
Samsun’da aktar Murat Amanvermez, soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte kış çaylarına olan ilginin arttığını belirterek şunları söyledi:
Bu günlerde en çok hatmi çiçeği, adaçayı, melisa, papatyadan oluşan kış çayları tercih ediliyor. Şu anda ıhlamurun kilosu 2 bin 500 TL civarında seyrediyor. Geçen yıl ıhlamurun kilosunu en fazla 750 TL’den satmıştık.
Piyasada 100 gramlık ıhlamur paketleri, kalitesine göre 200 ila 250 TL arasında satılıyor.