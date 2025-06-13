Hasat Öncesi Hepsi Yere Atılıyor! Tonlarca Meyve Yerde Bekliyor İşte Şaşırtan Nedeni
Türkiye'nin armut ve şeftali üretiminde önde gelen bölgelerinden biri olan Bursa'nın Gürsu ilçesinde, hasat öncesi dikkat çeken bir çalışma yürütülüyor. Ürün kalitesini artırmak amacıyla “seyreltme” ya da “tekleme” olarak adlandırılan yöntemle ağaçlardaki fazlalık meyveler toplanarak toprağa bırakılıyor.
Kaynak: İHA
Gürsu'da başta deveci ve santa maria armudu olmak üzere, şeftali ve nektarin bahçelerinde hummalı bir hazırlık yapılıyor. Hasat öncesi ürünlerin ideal büyüklüğe ulaşması ve yüksek kalitede olması için meyve fazlalıkları elle toplanarak yere atılıyor. Bu işlemle hem ağaçlar güçten düşmüyor hem de meyveler daha iri ve sağlıklı olabiliyor.
DAL UÇLARINDA 7'Lİ MEYVEYE MÜDAHALE EDİLİYOR
Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, yapılan uygulamanın zorunlu bir kalite süreci olduğunu vurguladı. Dönmez, “Dal uçlarında 6’lı, 7’li kümeler halindeki armutlar ne istenilen iriliğe ulaşır ne de dal onları taşıyabilir. Bu nedenle tekleme yapılarak yalnızca sağlıklı ve gelişmeye uygun meyveler bırakılır. Böylece hem tüketici kaliteli ürüne ulaşır hem de üretici emeğinin karşılığını alır” dedi.
ZİRAİ DON ETKİSİ SINIRLI KALDI
Bu yıl birçok bölgede etkili olan zirai donun Bursa Ovası’nda ciddi zarar oluşturmadığını aktaran Dönmez, bazı bölgelerde soğuk pası oluştuğunu ancak genel anlamda verimin iyi olduğunu belirtti.
REKOLTE BEKLENTİLERİ AÇIKLANDI
Dönmez’in verdiği bilgilere göre, Gürsu’da santa maria armudunda 45 bin ton, deveci armudunda 50 bin ton rekolte bekleniyor. Şeftali ve nektarinde ise toplamda yaklaşık 15 bin ton ürün alınması öngörülüyor.
MALİYET YÜKSEK AMA GEREKLİ
Seyreltme işleminin üreticiye ek bir maliyet getirdiğini belirten Dönmez, “Armutta kilogram başına yaklaşık 2,5 lira, şeftalide ise 1,5 ile 2 lira arasında bir tekleme maliyeti oluşuyor. Ancak bu maliyetin karşılığı kaliteli ürünle fazlasıyla alınır” ifadelerini kullandı.
TARIM İŞÇİLERİ SABAHIN İLK IŞIKLARINDA BAHÇEDE
Sabah saat 07.00’de mesaiye başlayan tarım işçileri, akşam saat 17.00’ye kadar ağaçlardaki fazlalık meyveleri tek tek ayıklıyor. Tarım işçisi Mehmet Maraba, “Sabah erken geliyoruz, ağaçları fazlalıklarından kurtarıyoruz. Bu iş zor ama ürün için şart” dedi.
Hasat öncesi bu titiz çalışma, hem üreticinin kazancını korumayı hem de sofralara daha kaliteli meyvelerin ulaşmasını amaçlıyor.