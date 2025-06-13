Hasat Öncesi Hepsi Yere Atılıyor! Tonlarca Meyve Yerde Bekliyor İşte Şaşırtan Nedeni

Gürsu'da başta deveci ve santa maria armudu olmak üzere, şeftali ve nektarin bahçelerinde hummalı bir hazırlık yapılıyor. Hasat öncesi ürünlerin ideal büyüklüğe ulaşması ve yüksek kalitede olması için meyve fazlalıkları elle toplanarak yere atılıyor. Bu işlemle hem ağaçlar güçten düşmüyor hem de meyveler daha iri ve sağlıklı olabiliyor.

DAL UÇLARINDA 7'Lİ MEYVEYE MÜDAHALE EDİLİYOR

Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, yapılan uygulamanın zorunlu bir kalite süreci olduğunu vurguladı. Dönmez, “Dal uçlarında 6’lı, 7’li kümeler halindeki armutlar ne istenilen iriliğe ulaşır ne de dal onları taşıyabilir. Bu nedenle tekleme yapılarak yalnızca sağlıklı ve gelişmeye uygun meyveler bırakılır. Böylece hem tüketici kaliteli ürüne ulaşır hem de üretici emeğinin karşılığını alır” dedi.