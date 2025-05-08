Hasat Eden Köşeyi Dönüyor: Topraktaki Altın Olarak Biliniyor, Kilosu 3 Bin TL'ye Satılıyor
Samsun’un Kavak ilçesinde kilosu 3 bin TL'ye satılan ve topraktaki altın olarak bilinen salebin hasadı başladı. Bir dönümden 2,5 milyon TL kazanç sağlayan bu değerli bitki, üreticisine servet kazandırıyor.
Kaynak: İHA
Samsun’un Kavak ilçesi Çakallı Mahallesi’nde yer alan Salep Uygulama Merkezi’nde salep hasadı heyecanı yaşanıyor. "Topraktaki altın" olarak nitelendirilen salep, bu yıl da yüksek gelir beklentisiyle üreticilerin yüzünü güldürdü. Yüksek glikomannan oranı sayesinde piyasa değeri artan salep, bir dönüm araziden yaklaşık 2,5 milyon TL kazanç getirebiliyor.
TOPRAKTAKİ ALTIN OLARAK BİLİNİYOR
Salep üreticisi Murat Kayacı, bu yıl hasat sezonunun soğuk hava koşulları nedeniyle geciktiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda Nisan sonunda başladığımız hasadı bu sene 8 Mayıs’ta gerçekleştirebildik. Şu anda tarlamızda yaklaşık 150 bin adet salep yumrusu bulunuyor.
Kavak’ın dağlık yapısı sayesinde salepteki glikoman oranı oldukça yüksek. Bu da kaliteyi artırıyor. Salebin kilosu 2 bin 500 ila 3 bin TL arasında değişiyor. Bir dönümlük araziden elde edilen 1 ton salep, ortalama 2,5 milyon TL kazandırıyor. Bu yüzden bu ürüne ‘topraktaki altın’ deniyor" dedi.
KİLOSU 3 BİN TL'YE SATILIYOR, TÜRKİYE'NİN HER YERİNE GÖNDERİLİYOR
Bir diğer üretici Ömer Aktaş ise hasadın kısa bir zaman diliminde yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Mayıs ortasında başlıyoruz ve Haziran ortasına kadar bitirmemiz gerekiyor. Aksi halde yumrular kuruyor ve verim düşüyor.
Kavak’ın temiz havası, doğal yapısı ve zengin florası sayesinde burada yetişen salep çok değerli. Kilosu 3 bin TL’ye kadar alıcı buluyor ve Türkiye’nin dört bir yanına gönderim yapıyoruz" diye konuştu.
"SAMSUN TÜRKİYE'NİN SALEP ÜRETİM ÜSSÜ KONUMUNDA"
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu’ndan Prof. Dr. Ömer Çalışkan ise Samsun’un salep üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. "Samsun, deniz seviyesinden bin 500 metre rakıma kadar çok çeşitli ekolojik ortamlara sahip.
Bu durum bitki çeşitliliğini artırıyor. Bölgede 20’den fazla salep türü yetişiyor. 5 türün üretimi başarılı şekilde yaygınlaştırıldı. Bu sayede Samsun, salep fidesi ve tohumu temininde marka haline geldi. Artık burası Türkiye’nin salep üretim üssü konumunda" ifadelerini kullandı.