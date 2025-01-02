Hasadı Başladı, Kilosu Bedavadan da Ucuz! Duyan Kapış Kapış Alıyor: Kolesterol, Yağ, Kemik Her Şeye Derman Oluyor

Hasadı yapılan salçalık domatesler, pazar tezgahlarında 5 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Çiftçiler de tüketiciler de elde edilen bol verimden memnun.

Kışlık hazırlıklarını yapmak isteyen vatandaşlar, kilo kilo salçalık domates satın alarak mutfaklarına taşıyor. Peki, salçalık domates nasıl seçilmeli ve hangi faydaları sağlıyor? İşte tüm detaylar…

FİYATI DUYAN SOLUĞU PAZARDA ALIYOR

Kayseri’de hasadı yapılan salçalık domatesler, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Kilosu 5-7 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkan domatesler, her bütçeye hitap ediyor. Tüketiciler, taze ve kaliteli domatesler seçerek kış hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.