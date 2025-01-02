Hasadı Başladı, Kilosu Bedavadan da Ucuz! Duyan Kapış Kapış Alıyor: Kolesterol, Yağ, Kemik Her Şeye Derman Oluyor
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde domates hasadıyla birlikte salça hazırlığı yapan vatandaşların yüzü güldü.
Kaynak: Haber Merkezi
Hasadı yapılan salçalık domatesler, pazar tezgahlarında 5 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Çiftçiler de tüketiciler de elde edilen bol verimden memnun.
Kışlık hazırlıklarını yapmak isteyen vatandaşlar, kilo kilo salçalık domates satın alarak mutfaklarına taşıyor. Peki, salçalık domates nasıl seçilmeli ve hangi faydaları sağlıyor? İşte tüm detaylar…
FİYATI DUYAN SOLUĞU PAZARDA ALIYOR
Kayseri’de hasadı yapılan salçalık domatesler, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Kilosu 5-7 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkan domatesler, her bütçeye hitap ediyor. Tüketiciler, taze ve kaliteli domatesler seçerek kış hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
SALÇALIK DOMATESİN SAĞLIĞA FAYDALARI
Salçalık domates, içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığa önemli katkılar sunuyor:
C vitamini: Bağışıklık sistemini güçlendiren domates, aynı zamanda cilt sağlığını destekliyor.
A vitamini: Göz sağlığını korurken gece görüşünü iyileştiriyor.
Potasyum ve folat: Kalp sağlığını destekler ve kan basıncını düzenler.
TAM BİR ANTİOKSİDAN DEPOSU
Salçalık domates, yüksek oranda likopen içeriyor. Bu güçlü antioksidan, stresle mücadele ederek hücrelerin yaşlanmasını yavaşlatıyor. Aynı zamanda kronik hastalıklara karşı koruma sağlıyor.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR
Lif açısından zengin olan salçalık domates, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı oluyor. Kabızlığı önlerken bağırsak sağlığını destekliyor ve sindirim problemlerine karşı koruma sağlıyor.
KİLO KONTROLÜ SAĞLIYOR
Düşük kalori ve yüksek su içeriğiyle salçalık domates, kilo kontrolüne katkıda bulunuyor. Tokluk hissini artırarak aşırı yeme riskini azaltıyor ve metabolizmayı hızlandırarak sağlıklı bir yaşam için destek sağlıyor.