Hangi Şehirde, Kiralar Ne Kadar? En Pahalı ve En Ucuz İller Belli Oldu: 10 Bin TL'nin Altında Kiralık Ev Kalmadı

Buna karşılık Kilis, Muş, Kars, Burdur ve Aksaray gibi bazı şehirlerde ortalama kira bedelleri hâlâ görece düşük seyrediyor ancak bu illerde bile rakamlar 10 bin TL’nin altına inemedi.

Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl'ün haberine göre, kiraların en düşük olduğu şehirlerde bile ortalama değerler 10 bin ila 12 bin 500 TL arasında seyrediyor.