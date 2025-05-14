Hangi Şehirde, Kiralar Ne Kadar? En Pahalı ve En Ucuz İller Belli Oldu: 10 Bin TL'nin Altında Kiralık Ev Kalmadı

Türkiye genelinde konut kiralarında artış devam ediyor. 10 bin TL’nin altında kiralık ev kalmadı. En pahalı ve en ucuz kiralık evlerin bulunduğu şehirler belli oldu. İstanbul, Muğla ve İzmir en yüksek kira bedellerine sahipken; Kilis, Muş ve Kars ise en uygun iller arasında yer aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Hangi Şehirde, Kiralar Ne Kadar? En Pahalı ve En Ucuz İller Belli Oldu: 10 Bin TL'nin Altında Kiralık Ev Kalmadı - Resim: 1

Türkiye’de kira fiyatlarındaki artış, artık ülke genelini etkileyen kalıcı bir tabloya dönüştü. Nisan 2025 verilerine göre, Türkiye'nin tüm illerinde kiralık konutların ortalama fiyatları 10 bin TL’nin üzerine çıktı.

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Hangi Şehirde, Kiralar Ne Kadar? En Pahalı ve En Ucuz İller Belli Oldu: 10 Bin TL'nin Altında Kiralık Ev Kalmadı - Resim: 2

İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin paylaştığı verilere göre Türkiye genelinde ortalama kira 20 bin TL seviyelerine ulaşırken, İstanbul’da bu rakam 26 bin 500 TL’ye kadar yükseldi. Onu Muğla, İzmir ve Ankara takip etti; bu şehirlerde ortalama kira 23 bin TL ile 26 bin TL arasında değişti.

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Hangi Şehirde, Kiralar Ne Kadar? En Pahalı ve En Ucuz İller Belli Oldu: 10 Bin TL'nin Altında Kiralık Ev Kalmadı - Resim: 3

Buna karşılık Kilis, Muş, Kars, Burdur ve Aksaray gibi bazı şehirlerde ortalama kira bedelleri hâlâ görece düşük seyrediyor ancak bu illerde bile rakamlar 10 bin TL’nin altına inemedi.

Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl'ün haberine göre, kiraların en düşük olduğu şehirlerde bile ortalama değerler 10 bin ila 12 bin 500 TL arasında seyrediyor.

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Hangi Şehirde, Kiralar Ne Kadar? En Pahalı ve En Ucuz İller Belli Oldu: 10 Bin TL'nin Altında Kiralık Ev Kalmadı - Resim: 4

EN PAHALI İLLER

En pahalı ve en ucuz kiralık konutların olduğu iller de belli oldu. Buna göre, ortalama fiyatlar dikkate alındığında en yüksek kiraların olduğu iller şöyle:

İstanbul: 26 bin 500 TL

Muğla: 26 bin TL

İzmir: 23 bin 500

Ankara: 23 bin 500

Antalya/Kocaeli/Yalova: 20 bin TL

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Hangi Şehirde, Kiralar Ne Kadar? En Pahalı ve En Ucuz İller Belli Oldu: 10 Bin TL'nin Altında Kiralık Ev Kalmadı - Resim: 5

EN UCUZ KİRAYA SAHİP İLLER

Ortalama fiyatlar dikkate alındığında en düşük kiralar ise geçen ay şu illerde ölçüldü:

Kilis: 10 bin TL

Muş: 10 bin 500 TL

Kars: 11 bin TL

Burdur: 11 bin TL

Aksaray: 11 bin TL

Karaman: 11 bin 500 TL

Yozgat: 11 bin 500

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Hangi Şehirde, Kiralar Ne Kadar? En Pahalı ve En Ucuz İller Belli Oldu: 10 Bin TL'nin Altında Kiralık Ev Kalmadı - Resim: 6

Mardin: 12 bin TL

Siirt: 12 bin TL

Bitlis: 12 bin TL

Bingöl: 12 bin TL

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Hangi Şehirde, Kiralar Ne Kadar? En Pahalı ve En Ucuz İller Belli Oldu: 10 Bin TL'nin Altında Kiralık Ev Kalmadı - Resim: 7

Bayburt: 12 bin TL

Isparta: 12 bin TL

Karabük: 12 bin TL

Düzce: 12 bin 500 TL

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