Hangi Şehirde, Kiralar Ne Kadar? En Pahalı ve En Ucuz İller Belli Oldu: 10 Bin TL'nin Altında Kiralık Ev Kalmadı
Türkiye genelinde konut kiralarında artış devam ediyor. 10 bin TL’nin altında kiralık ev kalmadı. En pahalı ve en ucuz kiralık evlerin bulunduğu şehirler belli oldu. İstanbul, Muğla ve İzmir en yüksek kira bedellerine sahipken; Kilis, Muş ve Kars ise en uygun iller arasında yer aldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye’de kira fiyatlarındaki artış, artık ülke genelini etkileyen kalıcı bir tabloya dönüştü. Nisan 2025 verilerine göre, Türkiye'nin tüm illerinde kiralık konutların ortalama fiyatları 10 bin TL’nin üzerine çıktı.
İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin paylaştığı verilere göre Türkiye genelinde ortalama kira 20 bin TL seviyelerine ulaşırken, İstanbul’da bu rakam 26 bin 500 TL’ye kadar yükseldi. Onu Muğla, İzmir ve Ankara takip etti; bu şehirlerde ortalama kira 23 bin TL ile 26 bin TL arasında değişti.
Buna karşılık Kilis, Muş, Kars, Burdur ve Aksaray gibi bazı şehirlerde ortalama kira bedelleri hâlâ görece düşük seyrediyor ancak bu illerde bile rakamlar 10 bin TL’nin altına inemedi.
Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl'ün haberine göre, kiraların en düşük olduğu şehirlerde bile ortalama değerler 10 bin ila 12 bin 500 TL arasında seyrediyor.
EN PAHALI İLLER
En pahalı ve en ucuz kiralık konutların olduğu iller de belli oldu. Buna göre, ortalama fiyatlar dikkate alındığında en yüksek kiraların olduğu iller şöyle:
İstanbul: 26 bin 500 TL
Muğla: 26 bin TL
İzmir: 23 bin 500
Ankara: 23 bin 500
Antalya/Kocaeli/Yalova: 20 bin TL
EN UCUZ KİRAYA SAHİP İLLER
Ortalama fiyatlar dikkate alındığında en düşük kiralar ise geçen ay şu illerde ölçüldü:
Kilis: 10 bin TL
Muş: 10 bin 500 TL
Kars: 11 bin TL
Burdur: 11 bin TL
Aksaray: 11 bin TL
Karaman: 11 bin 500 TL
Yozgat: 11 bin 500
Mardin: 12 bin TL
Siirt: 12 bin TL
Bitlis: 12 bin TL
Bingöl: 12 bin TL
Bayburt: 12 bin TL
Isparta: 12 bin TL
Karabük: 12 bin TL
Düzce: 12 bin 500 TL