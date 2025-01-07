Hangi Partinin Kaç Üyesi Olduğu Açıklandı: Sıralamada Dikkat Çeken Değişiklik
Türkiye'de faaliyet gösteren toplam 168 siyasi parti bulunuyor. 2025 yılıyla birlikte yeni veriler de yayımlandı. Verilerde hangi partinin kaç üyesi bulunduğu belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın güncel verilerine göre, en fazla üyeye sahip parti AKP, 11 milyon 135 bin 306 üyeyle zirvede yer alıyor. AKP'yi, 1 milyon 531 bin 944 üye ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) takip ediyor.
Başsavcılığın internet sitesinde yayımlanan verilere göre, AKP üye sayısı bakımından ilk sırada yer alırken, diğer büyük partilerin üyeleri ise şu şekilde sıralanıyor:
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 495 bin 447,
İYİ Parti 412 bin 744,
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 14 bin 741,
Saadet Partisi 232 bin 928 üyeye sahip.
YENİDEN REFAH YÜKSELİŞE GEÇTİ
Yeniden Refah Partisi 622 bin 847 üyeyle dikkat çekerken, Demokrat Parti 326 bin 54, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) 134 bin 25, Büyük Birlik Partisi 111 bin 7 ve Gelecek Partisi 64 bin 389 üyeye sahip. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılması istenen Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) üye sayısı ise 14 bin 539 olarak kayıtlara geçti.
HANGİ PARTİNİN KAÇ ÜYESİ VAR?
Diğer bazı partilerin üye sayıları şöyle:
Zafer Partisi 71 bin 732
Memleket Partisi 55 bin 554
Vatan Partisi 13 bin 323
Demokratik Sol Parti 24 bin 230
Bağımsız Türkiye Partisi 14 bin 129
Hür Dava Partisi 14 bin 858
Anavatan Partisi 23 bin 661
Genç Parti 26.037
Liberal Demokrat Parti 3.492
Anahtar parti 44
Emek Partisi 5.004
Sol Parti 5.894
Türkiye İşçi Partisi 44 bin 72
Türkiye Komünist Partisi 7 bin 208
Türkiye Komünist Hareketi 887
Devrimci İşçi Partisi 47
Devrimci Sosyalist İşçi Partisi 91
Emekçi Hareket Partisi 242
Ezilenlerin Sosyalist Partisi 418
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi 385
Toplumsal Özgürlük Partisi 339
Türkiye Sosyalist İşçi Partisi 146
Yeşil Sol Parti 613
Özgürlük ve Sosyalizm Partisi 106
Sosyalist Emekçiler Partisi 39
Türkiye Emekliler Partisi 767
Halkın Kurtuluş Partisi 985