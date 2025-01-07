Hangi Partinin Kaç Üyesi Olduğu Açıklandı: Sıralamada Dikkat Çeken Değişiklik

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın güncel verilerine göre, en fazla üyeye sahip parti AKP, 11 milyon 135 bin 306 üyeyle zirvede yer alıyor. AKP'yi, 1 milyon 531 bin 944 üye ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) takip ediyor.

Başsavcılığın internet sitesinde yayımlanan verilere göre, AKP üye sayısı bakımından ilk sırada yer alırken, diğer büyük partilerin üyeleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 495 bin 447,

İYİ Parti 412 bin 744,

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 14 bin 741,

Saadet Partisi 232 bin 928 üyeye sahip.