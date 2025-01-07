Hangi Partinin Kaç Üyesi Olduğu Açıklandı: Sıralamada Dikkat Çeken Değişiklik

Türkiye'de faaliyet gösteren toplam 168 siyasi parti bulunuyor. 2025 yılıyla birlikte yeni veriler de yayımlandı. Verilerde hangi partinin kaç üyesi bulunduğu belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Hangi Partinin Kaç Üyesi Olduğu Açıklandı: Sıralamada Dikkat Çeken Değişiklik - Resim: 1

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın güncel verilerine göre, en fazla üyeye sahip parti AKP, 11 milyon 135 bin 306 üyeyle zirvede yer alıyor. AKP'yi, 1 milyon 531 bin 944 üye ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) takip ediyor.

Başsavcılığın internet sitesinde yayımlanan verilere göre, AKP üye sayısı bakımından ilk sırada yer alırken, diğer büyük partilerin üyeleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 495 bin 447,

İYİ Parti 412 bin 744,

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 14 bin 741,

Saadet Partisi 232 bin 928 üyeye sahip.

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Hangi Partinin Kaç Üyesi Olduğu Açıklandı: Sıralamada Dikkat Çeken Değişiklik - Resim: 2

YENİDEN REFAH YÜKSELİŞE GEÇTİ

Yeniden Refah Partisi 622 bin 847 üyeyle dikkat çekerken, Demokrat Parti 326 bin 54, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) 134 bin 25, Büyük Birlik Partisi 111 bin 7 ve Gelecek Partisi 64 bin 389 üyeye sahip. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılması istenen Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) üye sayısı ise 14 bin 539 olarak kayıtlara geçti.

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Hangi Partinin Kaç Üyesi Olduğu Açıklandı: Sıralamada Dikkat Çeken Değişiklik - Resim: 3

HANGİ PARTİNİN KAÇ ÜYESİ VAR?

Diğer bazı partilerin üye sayıları şöyle:

Zafer Partisi 71 bin 732

Memleket Partisi 55 bin 554

Vatan Partisi 13 bin 323

Demokratik Sol Parti 24 bin 230

Bağımsız Türkiye Partisi 14 bin 129

Hür Dava Partisi 14 bin 858

Anavatan Partisi 23 bin 661

Genç Parti 26.037

Liberal Demokrat Parti 3.492

Anahtar parti 44

Emek Partisi 5.004

Sol Parti 5.894

Türkiye İşçi Partisi 44 bin 72

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Hangi Partinin Kaç Üyesi Olduğu Açıklandı: Sıralamada Dikkat Çeken Değişiklik - Resim: 4

Türkiye Komünist Partisi 7 bin 208

Türkiye Komünist Hareketi 887

Devrimci İşçi Partisi 47

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi 91

Emekçi Hareket Partisi 242

Ezilenlerin Sosyalist Partisi 418

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi 385

Toplumsal Özgürlük Partisi 339

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi 146

Yeşil Sol Parti 613

Özgürlük ve Sosyalizm Partisi 106

Sosyalist Emekçiler Partisi 39

Türkiye Emekliler Partisi 767

Halkın Kurtuluş Partisi 985

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