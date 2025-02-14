Halka Arza Giren Türk Traktör Devinden Yeni Hamle: Hepsini Dağıtacak

KÂRDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Türk Traktör, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde 5,74 milyar TL net kâr açıkladı. Ancak bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57'lik bir düşüşü işaret ediyor.