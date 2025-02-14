Halka Arza Giren Türk Traktör Devinden Yeni Hamle: Hepsini Dağıtacak
Türk Traktör (TTRAK), 2025 yılı için temettü ödeme kararı aldığını duyurdu. Şirket, son beş yılda altı kez temettü dağıtarak kârının ortalama yüzde 76'sını yatırımcılarıyla paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Türk Traktör, 2025 yılında toplamda 2,7 milyar TL tutarında temettü dağıtmayı planlıyor. Söz konusu teklif, genel kurulun onayına sunulacak.
ÖDEME TARİHİ VE TUTARI
Şirket, 4 Nisan 2025 tarihinde hisse başına net 41,19 TL temettü ödemesi yapacağını açıkladı. Bu ödeme, şirketin yatırımcılarıyla kazancını paylaşma politikasının bir parçası olarak dikkat çekiyor.
KÂRDA DÜŞÜŞ YAŞANDI
Türk Traktör, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde 5,74 milyar TL net kâr açıkladı. Ancak bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57'lik bir düşüşü işaret ediyor.
SON TEMETTÜ ÖDEMESİ 2024'TE YAPILDI
Şirket, en son 8 Kasım 2024'te hisse başına net 24,28 TL temettü ödemesi yaparak yüzde 3,57 verim sağladı. Bu ödemeyle birlikte şirket, yatırımcılarına düzenli kazanç sunmaya devam etti.
Türk Traktör'ün temettü ödeme kararı, yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, şirketin 2025 yılına ilişkin mali performansı da merakla bekleniyor.
Şirket, en son 8 Kasım 2024'te hisse başına net 24,28 TL temettü ödemesi yaparak yüzde 3,57 verim sağladı. Bu ödemeyle birlikte şirket, yatırımcılarına düzenli kazanç sunmaya devam etti.
Türk Traktör'ün temettü ödeme kararı, yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, şirketin 2025 yılına ilişkin mali performansı da merakla bekleniyor.