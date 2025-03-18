Halka Arz Olan Tekstil Devi İflas Ediyor! Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak
Türkiye’nin köklü tekstil firmalarından Akın Tekstil, finansal zorluklar nedeniyle konkordato ilan ettiğini duyurdu. Şirket, küçük yatırımcıların açtığı davalar sonucunda finansmana erişimin imkânsız hale geldiğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Borsada ATEKS koduyla işlem gören ve 59 yıllık bir geçmişe sahip olan Akın Tekstil, konkordato başvurusu hakkında detaylı bir açıklama yaptı. Şirket, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yaptığı konkordato başvurusunun 18 Mart 2025 tarihinde kabul edildiğini ve üç ay geçici mühlet verildiğini duyurdu. Ayrıca, geçici konkordato komiserlerinin görevlendirildiği ve tedbir kararlarının alındığı belirtildi.
Şirket, olağan faaliyetlerine devam edeceğini ve borçların yeniden yapılandırılması amacıyla başta bankalar olmak üzere tüm alacaklılarla görüşmelerin sürdürüleceğini açıkladı. Mahkemeye sunulan raporda, borçların belirli vadelerle ödenerek bu sürecin sorunsuz atlatılmasının hedeflendiği ifade edildi.
HİSSELER SERT DÜŞTÜ
Konkordato ilanının ardından şirketin hisseleri sert düşüş yaşadı. Borsa İstanbul’da işlem gören Akın Tekstil hisseleri, taban seviyeye gerileyerek 137,3 liraya düştü.
FİNANSAL DARBOĞAZ VE KONKORDATO SÜRECİ
Şirketten yapılan açıklamada, küçük yatırımcıların açtığı davalar nedeniyle finansman kaynaklarına erişimin zorlaştığı ve bu durumun şirketin bankalar nezdindeki itibarına zarar verdiği ifade edildi. Tekstil sektöründe müşteri siparişinden tahsilata kadar geçen sürenin 4-5 ay olduğu belirtilerek, bu süreçte işletme sermayesine erişimin kritik önem taşıdığı vurgulandı.
Dış finansman temininde yaşanan sıkıntılar, üretim süreçlerinde aksamalara ve tedarik zincirinin bozulmasına neden olurken, şirketin borç ödeme kapasitesinin de olumsuz etkilendiği aktarıldı. Bu durum karşısında alacaklıların haciz işlemleri başlatmasını önlemek, üretim faaliyetlerini sürdürebilmek ve borsadaki küçük yatırımcıların hak kaybına uğramamasını sağlamak amacıyla konkordato talebinde bulunulduğu bildirildi.
İÇSEL BİLGİLERİN AÇIKLANMASI ERTELENMİŞTİ
Şirket yönetimi, 7 Mart 2025 tarihli kararı doğrultusunda, yatırımcıların yanıltılmasını önlemek ve şirketin meşru çıkarlarını korumak amacıyla konkordato sürecine ilişkin bilgilerin kamuya açıklanmasını erteleme kararı aldığını duyurdu. Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatı gereği yapılan bu ertelemenin ardından, sürecin netleşmesiyle birlikte gerekli açıklamanın yapıldığı ifade edildi.
Şirket, konkordato sürecinde faaliyetlerini sürdürebilmek ve finansal dengesini yeniden sağlamak amacıyla tüm paydaşlarla görüşmelere devam edeceğini belirtti. Gelişmelere ilişkin güncellemelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.