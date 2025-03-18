Halka Arz Olan Tekstil Devi İflas Ediyor! Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak

Borsada ATEKS koduyla işlem gören ve 59 yıllık bir geçmişe sahip olan Akın Tekstil, konkordato başvurusu hakkında detaylı bir açıklama yaptı. Şirket, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yaptığı konkordato başvurusunun 18 Mart 2025 tarihinde kabul edildiğini ve üç ay geçici mühlet verildiğini duyurdu. Ayrıca, geçici konkordato komiserlerinin görevlendirildiği ve tedbir kararlarının alındığı belirtildi.

Şirket, olağan faaliyetlerine devam edeceğini ve borçların yeniden yapılandırılması amacıyla başta bankalar olmak üzere tüm alacaklılarla görüşmelerin sürdürüleceğini açıkladı. Mahkemeye sunulan raporda, borçların belirli vadelerle ödenerek bu sürecin sorunsuz atlatılmasının hedeflendiği ifade edildi.