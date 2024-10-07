Hakan Kara Tarih Verdi: Büyük Değer Kazanacak

Sanayi sektöründeki yavaşlamaya da değinen Kara, "Orada şu an sert bir iniş yok. Net ihracatın payı artıyor ama bu, ithalattaki düşüşten kaynaklanıyor. İhracatın artması gerekiyor, fakat sürdürülebilirlik konusunda soru işaretleri var. Sanayi tarafında bir daralma yaşanıyor ve bunun temel sebepleri dış dünya ve kur. Tüketim malları ithalatında artış yaşanması, üretim durağanlaşırken ithalatın artmaya devam ettiğini gösteriyor" uyarısında bulundu.

Kara, kamuoyunun beklentilerinin iyileşmemesinin en büyük zorluklardan biri olduğunu belirterek, "Finansal sektör iyimserliğe dönerken, kamuoyu bu kadar iyimser değil. Politika sürdürülebilirliğine dair tereddütler var. Beklentileri iyileştiremezsek, enflasyonla mücadelede maliyetler artacak ve bu uzun sürecek" dedi.

Kurun dizginlenmeye devam edileceğini ve bunun öngörülebilirliği artırsa da ihracatçılar açısından sorun oluşturduğunu ifade eden Kara, "TL son iki yılda hızlı bir şekilde değer kazandı. Ancak, aşırı bir değerlenme söz konusu değil. TL değerliyse, turizm harcamaları neden artıyor? Reel kura bakıldığında ihracatçıları memnun edecek bir görünüm yok. TL bir müddet daha yatay kalacak; önümüzdeki yılın ikinci yarısında tersine dönüş olabilir. Kısa vadede bir dengelenme ve normalleşme süreci yaşıyoruz ama para politikası uzun süre sıkı kalacak. Borçlanma maliyetleri hızlı bir şekilde düşmeyecek. Yumuşak iniş senaryosu temel olacak; sert bir iniş beklemiyorum. Türkiye'nin mali kapasitesi ve ekonomiyi destekleme potansiyeli var. En önemli konu, programın sürdürülebilirliğidir. Kısa vadede iyileşmenin devam edeceğini düşünüyorum; kamunun harcamasının artması ve kurumsal düzenleme adımlarının atılması kritik" değerlendirmesinde bulundu.