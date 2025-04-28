Hakan Kara: Hazır Olun Şimdi Başladı

EKONOMİDE YAVAŞLAMA VE ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Hakan Kara, reel sektörün karşı karşıya olduğu reel kredi faizinin tarihi olarak en yüksek düzeylere çıktığını belirtti. Kara, "Önümüzdeki aydan itibaren ekonomide yavaşlama ve enflasyonda düşüş şeklinde etkilerini göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.