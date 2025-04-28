Hakan Kara: Hazır Olun Şimdi Başladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı veriler, reel sektörün kullandığı ticari kredilerde faiz oranlarının tarihi zirvelere ulaştığını ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, gelişmelerin ardından yaptığı değerlendirmede, "Esas para politikası sıkılaşması şimdi başladı" ifadesini kullandı.
EKONOMİDE YAVAŞLAMA VE ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Hakan Kara, reel sektörün karşı karşıya olduğu reel kredi faizinin tarihi olarak en yüksek düzeylere çıktığını belirtti. Kara, "Önümüzdeki aydan itibaren ekonomide yavaşlama ve enflasyonda düşüş şeklinde etkilerini göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
REEL KREDİ FAİZLERİ 2024'TE TARİHİ SEVİYELERE TIRMANDI
Prof. Dr. Kara'nın paylaştığı grafikte, 2015-2025 dönemine ait ticari kredi reel faizlerinin seyri yer aldı. Verilere göre, 2022 yılında reel kredi faizlerinde ciddi bir düşüş yaşanırken, 2023 itibarıyla faiz oranlarında sert bir toparlanma görüldü. 2024 yılına gelindiğinde ise reel faizler tarihi zirveye çıkarak kredi kullanımında belirgin bir daralmaya yol açtı.
İÇ TALEPTE DARALMA BEKLENİYOR
Reel kredi faizi, ticari kredi faiz oranları ile enflasyon beklentileri dikkate alınarak hesaplanıyor. Ekonomistler, yükselen reel kredi faizlerinin, ekonomik büyümede yavaşlamaya ve iç talepte daralmaya neden olabileceğini belirtiyor. Bu gelişmelerin, yılın ikinci yarısında enflasyon oranlarında düşüşü de beraberinde getirmesi bekleniyor.