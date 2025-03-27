Hakan Kara Enflasyon için Tarih Vererek Duyurdu! Net Rakam Verdi

Kara, yaptığı değerlendirmede, mart ve nisan ayı toplam enflasyonunun yüzde 6’nın üzerinde olabileceğini belirtti. Bu oran, yılın ilk iki ayında enflasyonun yüksek seyrini koruyabileceğine işaret etti. Kara, yılın geri kalan 8 ayında ise enflasyonun hedeflenen seviyelere gerileyebilmesi için aylık ortalama yüzde 1 civarında kalması gerektiğini vurguladı.