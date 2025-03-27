Hakan Kara Enflasyon için Tarih Vererek Duyurdu! Net Rakam Verdi
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, mart ve nisan aylarına ilişkin enflasyon beklentisini ve yıl sonu enflasyon hedefine ulaşılabilmesi için gerekli aylık enflasyon oranını paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kara, yaptığı değerlendirmede, mart ve nisan ayı toplam enflasyonunun yüzde 6’nın üzerinde olabileceğini belirtti. Bu oran, yılın ilk iki ayında enflasyonun yüksek seyrini koruyabileceğine işaret etti. Kara, yılın geri kalan 8 ayında ise enflasyonun hedeflenen seviyelere gerileyebilmesi için aylık ortalama yüzde 1 civarında kalması gerektiğini vurguladı.
TCMB BAŞKANI DA UYARMIŞTI
Öte yandan, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da son değerlendirmesinde, nisan ayı enflasyonunda yukarı yönlü risklerin arttığını ifade etmişti. Kara’nın hesaplamaları da bu risklerin büyüklüğüne dikkat çeken bir çerçeve sundu.
YIL SONU HEDEFİ İÇİN AYLIK YÜZDE 1 GEREKİYOR
Kara, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Mart-Nisan iki aylık toplam enflasyonu yüzde 6’nın üzerinde gelebilir. Bu durumda yıl sonu yüzde 24 hedefine ulaşmak için aylık enflasyonun kalan 8 ayda ortalama yüzde 1 olması gerekiyor."
MERKEZ BANKASI HEDEFİ YÜKSELTMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere, Merkez Bankası, 2025 yılının ilk Enflasyon Raporu toplantısında yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21’den yüzde 24’e yükseltmişti. Yıl boyunca enflasyonun seyri, söz konusu hedefin tutup tutmayacağını belirleyecek