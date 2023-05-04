Haftada 4 gün çalışma hangi ülkede nasıl uygulanıyor?
Dünya genelinde henüz hiçbir ülke 4 günlük çalışma haftasına tamamıyla geçmiş olmasa da, başta haftalık çalışma saatleri zaten kısa olan Avrupa olmak üzere birçok ülkede pilot çalışmalar yürütülüyor.
Çalışma haftasının 4 güne indirilmesi Avrupa’dan ABD ve Asya’ya birçok ekonominin gündeminde. Ancak iş-özel hayat dengesine hassasiyet konusunda Kuzey Avrupa ülkeleri diğerlerinden bir adım önde.
Ekonomim'den Hilal Sarı'nın haberine göre Avustralya, Kanada, ABD, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de kısa çalışma haftası çalışmaları veya uygulamaları olsa da, bu konuya öncülük eden çalışanların iş-özel hayat dengesine büyük özen gösteren Avrupa ülkeleri.
Bazılarında 4 gün çalışma denemesi bile yapılmıyor çünkü haftalık çalışma saatleri 35 saatin altında ve zaten part-time çalışma modelleri uzun yıllardır kullanılıyor.
BELÇİKA: Dünya genelinde çalışanların haftada dört gün çalışmaya geçmesini resmi olarak yasal bir haka dönüştüren ilk ülke Belçika. Çalışanlar işverenlerinden 4 günlük çalışmaya temelli geçmeden önce 6 aylık bir deneme süreci de talep edebiliyor ve isterlerse geleneksel 5 günlük çalışma modeline geri dönebiliyor. Ülkede part time çalışma da hayli yaygın ve 2021 itibariyle işgücünün yüzde 26’sı yarı zamanlı olarak çalışıyor.
ALMANYA: 34,2 saat ile OECD genelinde ve Avrupa Birliği genelinde en kısa çalışma haftasına sahip Almanya’da da 4 günlük çalışma haftasına geçiş gündemde. Ülkenin en büyük işçi sendikası IG Metall çalışma haftasının daha da kısaltılmasını talep ediyor. Forsa tarafından yapılan bir anket halkın yüzde 71’inin 4 gün çalışma talep ettiğini gösteriyor. Part time (haftada 30 saatten az) çalışanların toplamdaki payı ise 2021 itibariyle yüzde 43.
İNGİLTERE: Haziran-Aralık 2022 tarihlerinde 70 şirketin 3 binden fazla çalışanıyla katıldığı geniş bir 4 gün çalışma denemesi yapıldı. Haftada 36 saat çalışılan İngiltere’de 4 Day Week Global tarafından yürütülen denemenin sonuçları da 2022 yılı içinde yayınlandı: Verim kaybı yok, hatta bazı durumlarda çalışanların verimi daha da artmış. Ankete katılan 41 şirketten 35’i “muhtemelen” veya “çok muhtemelen” 4 günlük çalışmaya deneme sonrasında da devam etmeyi düşündüklerini bildirmiş.