Haftada 4 gün çalışma hangi ülkede nasıl uygulanıyor?

Çalışma haftasının 4 güne indirilmesi Avrupa’dan ABD ve Asya’ya birçok ekonominin gündeminde. Ancak iş-özel hayat dengesine hassasiyet konusunda Kuzey Avrupa ülkeleri diğerlerinden bir adım önde.

Ekonomim'den Hilal Sarı'nın haberine göre Avustralya, Kanada, ABD, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de kısa çalışma haftası çalışmaları veya uygulamaları olsa da, bu konuya öncülük eden çalışanların iş-özel hayat dengesine büyük özen gösteren Avrupa ülkeleri.

Bazılarında 4 gün çalışma denemesi bile yapılmıyor çünkü haftalık çalışma saatleri 35 saatin altında ve zaten part-time çalışma modelleri uzun yıllardır kullanılıyor.