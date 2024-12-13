Haberi Alan Anında Nüfus Müdürlüğüne Akın Ediyor! Yaptırmayan Yandı, Tapu İşlemleri İptal Olacak

Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanmaması için kimlik yenileme başvurularının son tarihe bırakılmaması tavsiye ediliyor. Yeni dönemde belgelerin güncel tutulması, hem işlemlerin hızlı tamamlanmasını hem de güvenli bir sistemin oluşmasını sağlayacak.