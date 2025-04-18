Güler Sabancı Sessizliğini Bozdu! Sahalara Geri Döndü
Sabancı Holding’te 21 yıl boyunca yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdüren Güler Sabancı, aktif görevinden ayrılmasının ardından kamuoyunun karşısına ilk kez çıktı. Sakıp Sabancı'nın vasiyetiyle hayata geçirilen Uluslararası Araştırma Ödülleri vesilesiyle düzenlenen törende yeniden sahneye çıkan Sabancı, törende ev sahipliği yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Güler Sabancı, 27 Mart’ta yaptığı açıklamayla Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bıraktığını duyurmuştu. Veda mesajında, 21 yıl önce merhum Sakıp Sabancı’dan devraldığı görev süresince gerçekleştirilen dönüşümleri ve kazanımları paylaşmıştı.
Portföyün yeniden yapılandırıldığını, enerji sektöründe yeni iş kolları oluşturulduğunu ve teknolojik yatırımlarla geleceğe hazır bir yapı kurulduğunu vurgulamıştı. Sabancı, Holding’in bugün güçlü finansal yapısı ve kurumsal değerleriyle yeni döneme hazır olduğunu ifade etmişti.
SABANCI ÜNİVERSİTESİ’NİN TÖRENİNE ÖNCÜLÜK ETTİ
Görevinden ayrıldıktan sonra bir süre gözlerden uzak kalan Güler Sabancı, Sabancı Center’da gerçekleştirilen ve Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri törenine katılarak yeniden kamuoyunun karşısına çıktı. Törene, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı olarak ev sahipliği yaptı.
"EĞİTİM, TOPLUMLARIN AYDINLIK GELECEĞİNİN ANAHTARIDIR"
Törende konuşan Güler Sabancı, merhum Sakıp Sabancı’nın eğitime verdiği önemi vurguladı. Sabancı, "Sakıp Bey, nitelikli eğitimin ve özgür düşüncenin Türkiye'nin kalkınması için vazgeçilmez olduğuna inanırdı. Eğitimi yalnızca bireysel başarıların değil, aynı zamanda toplumların refaha ulaşmasının temel aracı olarak görürdü" dedi. Türkiye’nin modern medeniyetler seviyesine ulaşması için Sakıp Sabancı'nın büyük emek verdiğini hatırlatan Sabancı, onun fikirlerinin ve değerlerinin yol gösterici olmaya devam ettiğini belirtti.