Güler Sabancı Sessizliğini Bozdu! Sahalara Geri Döndü

"EĞİTİM, TOPLUMLARIN AYDINLIK GELECEĞİNİN ANAHTARIDIR"

Törende konuşan Güler Sabancı, merhum Sakıp Sabancı’nın eğitime verdiği önemi vurguladı. Sabancı, "Sakıp Bey, nitelikli eğitimin ve özgür düşüncenin Türkiye'nin kalkınması için vazgeçilmez olduğuna inanırdı. Eğitimi yalnızca bireysel başarıların değil, aynı zamanda toplumların refaha ulaşmasının temel aracı olarak görürdü" dedi. Türkiye’nin modern medeniyetler seviyesine ulaşması için Sakıp Sabancı'nın büyük emek verdiğini hatırlatan Sabancı, onun fikirlerinin ve değerlerinin yol gösterici olmaya devam ettiğini belirtti.