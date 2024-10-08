GSS Borcu Olanlar İçin 2025 Uyarısı: Rekor Gecikme Zammı ve Hapis Riski Kapıda

GSS BORÇLARININ TAKİBİ VE ÖDEME SÜRECİ

Normal şartlarda GSS borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanamaması gerekiyor. Ancak, 31 Aralık 2024’e kadar yürürlükte olan 7977 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu hak geçici olarak sağlanıyor. Eğer bu karar 2025’e kadar uzatılmazsa, borçlu olan vatandaşlar sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak.

GSS borçlularına gönderilen SMS mesajları yalnızca hatırlatma amaçlı. Ancak borç ödenmediği takdirde resmi ödeme emri tebliğ ediliyor ve 15 gün içinde ödeme yapılmazsa haciz işlemleri başlatılabiliyor. Gecikme zammı günlük yüzde 4,5 olarak uygulanıyor, dolayısıyla ödeme yapılmadıkça borç tutarı artış göstermeye devam ediyor.