GSS Borcu Olanlar İçin 2025 Uyarısı: Rekor Gecikme Zammı ve Hapis Riski Kapıda
Türkiye’de zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında yer alan vatandaşlar için 2025 yılı önemli yaptırımları beraberinde getiriyor. Prim borçlarına yönelik uygulanacak yeni yaptırımlar konusunda uyarılar yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
T24'ten Prof. Dr. Murat Batı'nın açıklamalarına göre, 1 Ocak 2012'den bu yana Türkiye'de ikamet eden herkes zorunlu olarak GSS kapsamına alındı. Çalışmayan ve emekli olmayan vatandaşlar da dahil olmak üzere, herkesin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için 2024 yılı itibarıyla aylık 600,08 TL prim ödemesi gerekiyor. Bu prim yalnızca sağlık hizmetlerinden faydalanmayı kapsıyor; diğer hizmetler ise kapsam dışında kalıyor.
GSS BORÇLARININ TAKİBİ VE ÖDEME SÜRECİ
Normal şartlarda GSS borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanamaması gerekiyor. Ancak, 31 Aralık 2024’e kadar yürürlükte olan 7977 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu hak geçici olarak sağlanıyor. Eğer bu karar 2025’e kadar uzatılmazsa, borçlu olan vatandaşlar sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak.
GSS borçlularına gönderilen SMS mesajları yalnızca hatırlatma amaçlı. Ancak borç ödenmediği takdirde resmi ödeme emri tebliğ ediliyor ve 15 gün içinde ödeme yapılmazsa haciz işlemleri başlatılabiliyor. Gecikme zammı günlük yüzde 4,5 olarak uygulanıyor, dolayısıyla ödeme yapılmadıkça borç tutarı artış göstermeye devam ediyor.
HACİZ VE HAPİS UYGULAMASI
Borcunu ödemeyen kişiler ya borçlarını kapatmak ya da mal bildiriminde bulunmak zorunda. Mal bildiriminde bulunmayanlar için hapsen tazyik cezası uygulanabiliyor. Bu hapis cezası, borçluya tebliğ edilen ödeme emrine rağmen borcunu ödemeyen ve mal bildiriminde bulunmayan kişiler için geçerli oluyor.
HACİZ İŞLEMLERİ VE UYGULAMA DETAYLARI
Ödeme emri tebliğ edildikten sonra borcun ödenmemesi durumunda, borçlunun banka hesaplarına, maaşına ve diğer mal varlıklarına haciz konulabiliyor. Ancak emekli maaşlarına, dul ve yetim aylıklarına haciz uygulanmıyor. Haciz yalnızca borçlunun mal varlığı ile sınırlı olup, borçlunun yakınlarının mal varlıkları bu kapsamda değerlendirilmiyor.
Sonuç olarak, GSS borçlarını düzenli ödemeyenler için 2025 yılında haciz ve hapis riskleri gündeme gelebilir. Vatandaşların borçlarını gözden geçirmesi ve ödeme yapmaları konusunda dikkatli olmaları öneriliyor.