Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altında günün ilk fiyatları...
Altın fiyatları doların yatay seyretmesine paralel olarak yatay seyretmeye devam ediyor.
Altın fiyatları doların yatay seyretmesine paralel olarak yatay seyretmeye devam ediyor.
Dün açıklanan ve beklentilerin üstüne çıkan enflasyon sonrası tepki yükselişleri gözlense de altın yeniden eski seviyelerine geri döndü.
Bugün Kabine Toplantısı var. Bugünkü toplantıda Orta Vadeli Program'a son şeklinin verilmesi bekleniyor.
Gram altın 1,669 TL