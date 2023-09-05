Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altında günün ilk fiyatları...

Altın fiyatları doların yatay seyretmesine paralel olarak yatay seyretmeye devam ediyor.

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Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altında günün ilk fiyatları... - Resim: 1

Altın fiyatları doların yatay seyretmesine paralel olarak yatay seyretmeye devam ediyor.

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Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altında günün ilk fiyatları... - Resim: 2

Dün açıklanan ve beklentilerin üstüne çıkan enflasyon sonrası tepki yükselişleri gözlense de altın yeniden eski seviyelerine geri döndü.

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Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altında günün ilk fiyatları... - Resim: 3

Bugün Kabine Toplantısı var. Bugünkü toplantıda Orta Vadeli Program'a son şeklinin verilmesi bekleniyor.

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Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altında günün ilk fiyatları... - Resim: 4

Gram altın 1,669 TL

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