Gram Altında Deprem! Hazır Olun O Tarihte Ok Gibi Fırlayacak
ABD’li finans devi Wells Fargo, tarih vererek altın fiyatlarında tarihi zirve öngörüsünde bulundu. Bankaya göre, jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizliklerle birlikte ons altın 3.600 dolara ulaşabilir. Değerli metaller, borsaya kıyasla yatırımcısına daha yüksek getiri sağlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD’li finans devi Wells Fargo, altın yatırımcılarını heyecanlandıracak dikkat çekici bir tahminde bulundu. Banka, jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altın fiyatlarının önümüzdeki 2 yıl boyunca istikrarlı bir şekilde yükseleceğini öngörüyor. Kurumun 2025 ortası piyasa görünüm raporuna göre, ons altının 2026 yılının sonunda 3.600 dolara ulaşması bekleniyor.
YATIRIMCILAR DEĞERLİ METALLERE YÖNELİYOR
Wells Fargo analistleri, son dönemde artan jeopolitik tansiyon, ekonomik dalgalanmalar ve para politikalarındaki belirsizliklerin değerli metallere olan ilgiyi artırdığını belirtti. Raporda, enerji ve değerli metallerin, ekonomik döngülere duyarlı yatırım alanları olarak öne çıktığına dikkat çekildi. Bankaya göre, özellikle ABD'de seçimler sonrası artan ekonomik belirsizlik ve gümrük vergisi tartışmaları yatırımcı güvenini zayıflattı. Bu durum, portföylerin güvenli limanlara yönelmesine neden oldu.
MERKEZ BANKALARI SÜREKLİ ALTIN ALIYOR
Wells Fargo'nun dikkat çektiği bir diğer unsur ise merkez bankalarının artan altın alımları. Küresel altın talebinin yaklaşık %21’ini merkez bankaları oluşturuyor. Düşük faiz ortamı ve sınırlı dolar güçlenmesi, altını daha da cazip bir yatırım aracı haline getiriyor.
Analistler, her ne kadar uzun vadeli görünüm pozitif olsa da, yatırımcıların zaman zaman sergilediği aşırı iyimserliğin geçmişte sert düzeltmelere yol açtığını hatırlattı. Bu nedenle kısa vadeli geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiği vurguladı.
ALTIN BORSAYI SOLLADI
Raporda öne çıkan bir diğer veri, değerli metallerin son aylardaki üstün performansı oldu. Bloomberg Değerli Metaller Endeksi, 19 Şubat - 21 Nisan 2025 tarihleri arasında %12,1 yükselirken, aynı dönemde S&P 500 Endeksi %15,8 değer kaybetti. Bu tablo, yatırımcıların riskli varlıklardan güvenli limanlara yöneldiğini açıkça ortaya koydu.