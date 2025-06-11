Gram Altında Deprem! Hazır Olun O Tarihte Ok Gibi Fırlayacak

MERKEZ BANKALARI SÜREKLİ ALTIN ALIYOR

Wells Fargo'nun dikkat çektiği bir diğer unsur ise merkez bankalarının artan altın alımları. Küresel altın talebinin yaklaşık %21’ini merkez bankaları oluşturuyor. Düşük faiz ortamı ve sınırlı dolar güçlenmesi, altını daha da cazip bir yatırım aracı haline getiriyor.

Analistler, her ne kadar uzun vadeli görünüm pozitif olsa da, yatırımcıların zaman zaman sergilediği aşırı iyimserliğin geçmişte sert düzeltmelere yol açtığını hatırlattı. Bu nedenle kısa vadeli geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiği vurguladı.