Gram Altın mı Gram Has Altın mı Daha Karlı? Arasındaki Fark Ortaya Çıktı

GRAM ALTIN MI YOKSA GRAM HAS ALTIN MI DAHA KARLI?

Eğer uzun vadeli bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız ve altının saf halini tercih ediyorsanız, has altın sizin için daha uygun olabilir. Ancak, fiyatının gram altına göre daha yüksek olduğunu unutmayın.

Eğer altınınızı takı olarak kullanmak istiyorsanız, gram altın daha uygun bir seçenektir. Çünkü gram altın, daha sert olduğu için takı yapımında daha sık kullanılır.