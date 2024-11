Gram Altın mı Gram Has Altın mı Daha Karlı? Arasındaki Fark Ortaya Çıktı

HAS ALTIN

Has altın, saf altın olarak da bilinir ve genellikle 24 ayar (999 saflık) şeklinde bulunur. Yani has altının %99.9'u saf altındır. Bu yüksek saflık oranı, has altını yatırımcılar için daha cazip kılar. Ancak, saf olduğu için daha yumuşak bir yapıya sahiptir ve bu nedenle takı yapımında tercih edilmez.