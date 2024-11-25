Gram Altın mı Gram Has Altın mı Daha Karlı? Arasındaki Fark Ortaya Çıktı
Güvenli liman olarak bilinen altına yatırım yapan vatandaşlar gram altın ile gram has altın arasındaki farkları merak ediyordu. Kuyumcular iki altın çeşidi arasında çoğu kişinin bilmediği farkı açıkladı. Peki gram altın almak mı yoksa gram has altın almak mı daha karlı oluyor?
Kaynak: Haber Merkezi
Altın, yüzyıllardır değerini koruyan ve güvenli bir liman olarak görülen kıymetli bir metaldir. Ancak, altın yatırımı yaparken karşımıza çıkan çeşitli seçenekler, karar verme sürecini zorlaştırabilir. Altın yatırımı yapmayı düşünenler için gram altın ve gram has altın arasındaki farkları ortaya çıktı. Peki gram altın mı yoksa gram has altın almak mı daha karlı? İşte detaylar...
GRAM ALTIN
Gram altın, belirli bir ağırlıkta ve genellikle 22 ayar (916 saflık) olan bir altın çeşididir. Yani gram altının %91.6'sı saf altındır, geri kalan kısmını ise diğer metaller oluşturur. Hem yatırım amaçlı olarak tercih edilir hem de takı ve mücevher yapımında sıklıkla kullanılır.
HAS ALTIN
Has altın, saf altın olarak da bilinir ve genellikle 24 ayar (999 saflık) şeklinde bulunur. Yani has altının %99.9'u saf altındır. Bu yüksek saflık oranı, has altını yatırımcılar için daha cazip kılar. Ancak, saf olduğu için daha yumuşak bir yapıya sahiptir ve bu nedenle takı yapımında tercih edilmez.
GRAM ALTIN MI YOKSA GRAM HAS ALTIN MI DAHA KARLI?
Eğer uzun vadeli bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız ve altının saf halini tercih ediyorsanız, has altın sizin için daha uygun olabilir. Ancak, fiyatının gram altına göre daha yüksek olduğunu unutmayın.
Eğer altınınızı takı olarak kullanmak istiyorsanız, gram altın daha uygun bir seçenektir. Çünkü gram altın, daha sert olduğu için takı yapımında daha sık kullanılır.