Gram altın için rekor tarihini açıkladılar: '2500 liralık harekete hazır olun'

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Powell’ın Mart’ta bir faiz indirimi olmayacağının mesajının vermesinin ardından piyasaların ilk tepkisi negatif oldu. Altın ise pozitif olarak ayrıştı. Bu sabah ise ons altın tarafında oklar yeşil yanmaya devam etti. Altının ons fiyatı 2050 dolardan işlem görüyor. Yurt içine bakıldığında gram altın 2045 lira seviyelerinde değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3.344 TL, Cumhuriyet altını 13.759 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 1865 lira civarında hareket ediyor.