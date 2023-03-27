Gram altın düşüşe geçti, uzmanından altın fiyatları tahmini geldi!
Küresel ölçekte bankacılık sistemine ilişkin devam eden endişeler ve yeniden gündeme gelen resesyon korkusu altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Öte yandan ABD Merkez Bankası (FED), faizinin tepe noktasına yakın olması gram altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürdü.
Küresel ölçekte bankacılık sistemine ilişkin devam eden endişeler ve yeniden gündeme gelen resesyon korkusu varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.
Bu gelişmelerle birlikte bankacılık krizine ilişkin haber akışı hafta boyunca yatırımcıların odağında olurken, Fed üyelerinin konuşmalarının da piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.
"ALTININ ONSUNDA REKOR GÖRMEK ŞAŞIRTICI OLMAZ"
Son artışla birlikte banka, politika faizini 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı.
Fed'in politika faizini beklentiler istikametinde 25 baz puan artırarak, yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltmesiyle birlikte altındaki yükselişin hızlandığını söyleyen Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, "Bu yıl içerisinde ons bazında bir rekor görmek şaşırtıcı olmaz" ifadelerini kullandı.