Gram Altın, Çeyrek Altını Olanlar Dikkat: Altında 49 Yıl Sonra Bir İlk! Kimse Beklemiyordu

ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret geriliminin etkisiyle yükseliş trendine giren altın, son haftalarda adeta fren tutmaz bir ivmeyle değer kazandı. Dün sabah saatlerinde 3.500 dolar seviyesini test eden XAU/USD paritesi, bu rakamla nominal olarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, reel getiride de bir dönüm noktasına imza attı.

1979 yılında nominal olarak 750 doları gören altın, enflasyon etkisi nedeniyle o günkü seviyesini bir daha reel anlamda aşamamıştı. Ancak 2025’in ilk çeyreğindeki güçlü yükseliş ivmesi, bu tarihi sınırı aştı.

Rekor seviyenin ardından gelen kar satışlarıyla birlikte altının ons fiyatı gün içerisinde 160 dolarlık bir düzeltme yaşayarak geri çekildi. Ancak uzmanlar, bu düzeltmenin sınırlı kalabileceği ve altının güçlü görünümünü koruyabileceği görüşünde.