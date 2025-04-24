Gram Altın, Çeyrek Altını Olanlar Dikkat: Altında 49 Yıl Sonra Bir İlk! Kimse Beklemiyordu
2025 yılının ilk 4 ayında altın fiyatları öngörüleri aştı. Enflasyondan arındırılmış verilerle 1979’un zirvesi geçildi, alım gücü açısından tarihi rekor geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın yatırımcılarını şaşırtan tarihi bir gelişme yaşandı. 2025 yılının ilk dört ayında gösterdiği istikrarlı yükselişle uluslararası finans kurumlarının yıl sonu beklentilerini geride bırakan altın, dün itibarıyla dolar bazında rekor kırdı.
49 YIL SONRA TARİH YAZDI
Finans veri sağlayıcısı Refinitiv’in aktardığına göre, ons altın 3 bin 500 dolar seviyesine ulaşarak enflasyon etkisinden arındırılmış fiyat grafiğinde 1979’daki zirvesini geride bıraktı. Böylelikle altın, 49 yıl sonra reel alım gücü bakımından tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.
ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret geriliminin etkisiyle yükseliş trendine giren altın, son haftalarda adeta fren tutmaz bir ivmeyle değer kazandı. Dün sabah saatlerinde 3.500 dolar seviyesini test eden XAU/USD paritesi, bu rakamla nominal olarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, reel getiride de bir dönüm noktasına imza attı.
1979 yılında nominal olarak 750 doları gören altın, enflasyon etkisi nedeniyle o günkü seviyesini bir daha reel anlamda aşamamıştı. Ancak 2025’in ilk çeyreğindeki güçlü yükseliş ivmesi, bu tarihi sınırı aştı.
Rekor seviyenin ardından gelen kar satışlarıyla birlikte altının ons fiyatı gün içerisinde 160 dolarlık bir düzeltme yaşayarak geri çekildi. Ancak uzmanlar, bu düzeltmenin sınırlı kalabileceği ve altının güçlü görünümünü koruyabileceği görüşünde.
24 NİSAN ALTIN FİYATLARI
Gram altın alış fiyatı: 4.094 TL / satış fiyatı: 4.094 TL / Önceki kapanış: 4.098 TL
Çeyrek altın alış fiyatı: 6.810 TL / satış fiyatı: 6.880 TL / Önceki kapanış: 6.816,00 TL
Yarım altın alış fiyatı: 13.618 TL / satış fiyatı: 13.769 / Önceki kapanış: 13.633 TL
Tam altın alış fiyatı: 26.761 TL / satış fiyatı: 27.290 TL / Önceki kapanış: 27.929 TL
Ata altın alış fiyatı: 27.598 TL / satış fiyatı: 28.295 / Önceki kapanış: 28.957 TL
Reşat altını alış fiyatı: 27.185 TL / satış fiyatı: 27.455 TL / Önceki kapanış: 27.161 TL