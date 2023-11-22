Gözler Merkez Bankası'nda: Yarın açıklanacak, kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor!
Merkez Bankası, 23 Kasım tarihli PPK kararıyla kart kullanıcıları için kritik önem taşıyan yeni faiz oranını belirleyecek. 250 baz puanlık faiz artış kararı beklenirken, bu artış kararının alınması halinde kredi kartı akdi faizlerinin de hangi seviyeye yükseleceği belli oldu.
Bankacılık işlemlerinde uygulanan faiz oranları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı politika faizine göre belirleniyor.
Ekim ayı olağan toplantısını gerçekleştiren TCMB Para Politikası Kurulu politika faizini 5 puan artırarak yüzde 35'e çıkardı. TCMB PPK toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 35'e çekileceğini tahmin ediyordu.
YARIN AÇIKLANACAK, HERKES ÖDEMEK ZORUNDA KALACAK
1 Kasım tarihi itibarıyla kart işlemleri için 3.71 olarak uygulanan kredi kartı faizleri, KMH ve nakit avans işlemlerinde ise 4.47 seviyesine yükselmişti.
BSMV ve KKDF kesintileri de dahil edildiğinde kart ile alışveriş yapmak ve borç biriktirmek vatandaşlar için giderek zorlayıcı bir hale gelirken, Merkez Bankası'nın 23 Kasım 2023 tarihli PPK toplantısında açıklayacağı yeni karar, kart borcu olanlar için işleri daha da zorlaştıracak.
Verilecek faiz kararı 1 Aralık tarihi itibarıyla geçerli olacağı gibi, ekstre döneminde ödenmeyen tüm borç tutarlarına uygulanmaya başlayacak. Uluslararası finans kuruluşları ve ekonomi dünyası, son iki PPK'da 500 baz puanlık artış kararı alan Merkez Bankası'nın bu kez 250 baz puanlık faiz artırımına gideceği konusunda hemfikir.
YENİ ORAN 1 ARALIK İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK
Beklentilerin gerçekleşmesi halinde politika faizleri yüzde 37.5 seviyesine yükselecek ve kredi kartı akdi faizleri ise 3,93 olarak belirlenecek. Bankalar, aynı zamanda KMH ve nakit avans işlemleri için uyguladıkları faizi de 1 Aralık tarihinden geçerli olmak üzere 4,69'a yükseltmek durumunda kalacak.
Dünyanın dev finans kuruluşları, alınacak faiz kararının aynı şekilde Aralık ayında da uygulanacağına dikkat çekerken, herhangi bir sürpriz yaşanmaması halinde Türkiye, 2023 yılını yüzde 40 seviyelerindeki politika faizi ile tamamlamış olacak.
FAİZ ÖDEMEMENİN TEK BİR YOLU VAR
Kredi kartları, bankacılık terimleri ile müşterilere sunulan '1 aylık kredi' şeklinde değerlendiriliyor. Bu nedenle yapılan harcama, taksitlendirilmemesi halinde gelecek ekstre döneminin son ödeme tarihi itibarıyla tamamlanmak zorunda.
Günboyu'nda yer alan habere göre bu tarihte tüm borcu ödemeyen kullanıcılar, kart limitine göre belirlenen yüzde 40 ya da yüzde 20 oranındaki asgari ücreti ödeyerek, kalan borç miktarını gelecek aya devredebiliyor.
ASGARİ ÖDEME YAPMAK BORCU KAPATMAYA YETMEYECEK
Uzmanlara göre mevcut yüksek faiz oranları karşısında kredi kartı için faiz borcu ödememenin tek yolu, yapılan harcamayı takip eden ekstre döneminde tüm borcu ödemekten geçiyor.
Örneğin 15 bin lira limitli bir karttan, taksitlendirme yapmadan 4 bin lira harcayan bir vatandaş, arzu etmesi halinde gelecek ay yalnızca bin lira ödeme yaparak herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmamakta.
Ancak 4 bin liralık borcun yalnızca bin liralık kısmının ödenmesi halinde geriye kalan 3 bin liralık borç, bir ay süre ile kredi kartı akdi faizi ile çarpılacak ve gelecek ayki ekstreye yansıtılacak.
Faiz oranlarının yüksek oluşu ise yalnızca asgari ödeme yaparak borcun kapatılma şansını sıfıra indirmekte. Ekonomistler, kredi kartı kullanıcılarına bir an önce limitlerini kapatma çağrısında bulunurken, yeniden borç sarmalına girmemenin yolu ise kart limitlerini düşürmekten geçiyor.