Gözler Merkez Bankası'nda: Yarın açıklanacak, kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor!

BSMV ve KKDF kesintileri de dahil edildiğinde kart ile alışveriş yapmak ve borç biriktirmek vatandaşlar için giderek zorlayıcı bir hale gelirken, Merkez Bankası'nın 23 Kasım 2023 tarihli PPK toplantısında açıklayacağı yeni karar, kart borcu olanlar için işleri daha da zorlaştıracak.