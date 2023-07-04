Gözler Meclis gündeminde: Emekli-memur kademe/derece zammı, EYT staj sigortası ve Bağ-Kur tescil affı bekleyenlere kötü haber!

İktidar ise, seçim öncesi en düşük memur maaşını net 22 bin liraya çıkaracağını açıkladı. Bu da en düşük memur maaşının 10 bin lira civarında artacağı anlamına geliyor. Ancak 22 bin lira netleşirse daha yüksek kademe ve dereceye sahip memurlar için nasıl bir düzenleme yapılacağı belirsiz.