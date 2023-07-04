Gözler Meclis gündeminde: Emekli-memur kademe/derece zammı, EYT staj sigortası ve Bağ-Kur tescil affı bekleyenlere kötü haber!
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Meclis gündemine gelecek torba yasaya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Memur ve emekli zamlarını kapsayan torba yasaya ilişkin Karakaş, emekli kademe zammı, EYT staj sigortası ve Bağ-Kur tescil affı gibi konuların gündeme gelip, gelmeyeceğini açıkladı.
Milyonlarca memur ve emekli, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından maaş ve aylıklarına yapılacak zammı bekliyor.
Bu konuda öncelikle beklenti, yılın ilk altı ayıyla ilgili enflasyon oranları olacak. Ancak gözler Meclis'e gelecek torba yasaya çevrilirken masadaki kritik detaylar dikkat çekti.
MEMUR MAAŞLARINDA KADEME VE DERECE NASIL OLACAK?
Gözler Meclis'e çevrilirken memurlar için 'kademe ve derecede' nasıl bir düzenleme yapılacağı merakla bekleniyor.
İktidar ise, seçim öncesi en düşük memur maaşını net 22 bin liraya çıkaracağını açıkladı. Bu da en düşük memur maaşının 10 bin lira civarında artacağı anlamına geliyor. Ancak 22 bin lira netleşirse daha yüksek kademe ve dereceye sahip memurlar için nasıl bir düzenleme yapılacağı belirsiz.