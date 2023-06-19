Gözler emekli aylığı zammında: Banka promosyonları ne kadar oldu?
Emekli aylığı zammı Temmuz 2023 döneminde enflasyon rakamlarının yanında refah payı ile belirlenecek. Emekli promosyonları, hem artan emekli sayısı hem de verilecek emekli zammı nedeniyle şimdiden güncellenmeye başladı.
Milliyet gazetesine konuşan ekonomist Muhammet Bayram, “5 aylık enflasyon rakamı yüzde 15’ler seviyesinde açıklandı. Son ayın enflasyonu doğal gaz tüketim bedellerinin faturalara yansımamasından dolayı yüzde 0.04 olarak gerçekleşti. Ciddi bir düşüş eğiliminde ve bundan sonra da 25 metreküp doğal gazın faturalara yansımaması nedeniyle enflasyonda ciddi düşüş görülecektir diye düşünüyorum." dedi.
Bayram şu açıklamaları yaptı:
Haziran ayında enflasyon düşük çıkacaktır, bu da yüzde 16’lar seviyesinde olacaktır. Normal şartlarda emeklilere enflasyon oranı kadar zam artışı yapılıyor.
Memurlara toplu sözleşme artı enflasyon farkı veriliyor. Bu dönemde toplu sözleşme zammı yüzde 6, 5 aylık enflasyon ile memurların hak ettiği yüzde 13’lük zam mevcut.