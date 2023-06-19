Gözler emekli aylığı zammında: Banka promosyonları ne kadar oldu?

Milliyet gazetesine konuşan ekonomist Muhammet Bayram, “5 aylık enflasyon rakamı yüzde 15’ler seviyesinde açıklandı. Son ayın enflasyonu doğal gaz tüketim bedellerinin faturalara yansımamasından dolayı yüzde 0.04 olarak gerçekleşti. Ciddi bir düşüş eğiliminde ve bundan sonra da 25 metreküp doğal gazın faturalara yansımaması nedeniyle enflasyonda ciddi düşüş görülecektir diye düşünüyorum." dedi.