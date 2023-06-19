Gözler emekli aylığı zammında: Banka promosyonları ne kadar oldu?

Emekli aylığı zammı Temmuz 2023 döneminde enflasyon rakamlarının yanında refah payı ile belirlenecek. Emekli promosyonları, hem artan emekli sayısı hem de verilecek emekli zammı nedeniyle şimdiden güncellenmeye başladı.

Banka promosyonları emekli maaşı
Son Güncelleme:
Gözler emekli aylığı zammında: Banka promosyonları ne kadar oldu? - Resim: 1

Milliyet gazetesine konuşan ekonomist Muhammet Bayram, “5 aylık enflasyon rakamı yüzde 15’ler seviyesinde açıklandı. Son ayın enflasyonu doğal gaz tüketim bedellerinin faturalara yansımamasından dolayı yüzde 0.04 olarak gerçekleşti. Ciddi bir düşüş eğiliminde ve bundan sonra da 25 metreküp doğal gazın faturalara yansımaması nedeniyle enflasyonda ciddi düşüş görülecektir diye düşünüyorum." dedi.

1 11
Gözler emekli aylığı zammında: Banka promosyonları ne kadar oldu? - Resim: 2

Bayram şu açıklamaları yaptı: 

2 11
Gözler emekli aylığı zammında: Banka promosyonları ne kadar oldu? - Resim: 3

Haziran ayında enflasyon düşük çıkacaktır, bu da yüzde 16’lar seviyesinde olacaktır. Normal şartlarda emeklilere enflasyon oranı kadar zam artışı yapılıyor. 

3 11
Gözler emekli aylığı zammında: Banka promosyonları ne kadar oldu? - Resim: 4

Memurlara toplu sözleşme artı enflasyon farkı veriliyor. Bu dönemde toplu sözleşme zammı yüzde 6, 5 aylık enflasyon ile memurların hak ettiği yüzde 13’lük zam mevcut.

4 11