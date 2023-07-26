Gözler ABD'den gelecek faiz kararında: Altında son durum ne?

Beklentiler, Fed'in fonlama faizini 25 baz puan yükselterek yüzde 5,25-yüzde 5,50 seviyesine çıkarması yönünde. Piyasaya göre Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımı yapması yüzde 98,9 gibi güçlü bir olasılık olarak değerlendiriliyor.