Gözler ABD'den gelecek faiz kararında: Altında son durum ne?

Piyasalar ABD'den gelecek faiz kararına kilitlenmişken, altın güne yatay seyirle başladı. İşte altında yaşanan gelişmeler!

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Gözler ABD'den gelecek faiz kararında: Altında son durum ne? - Resim: 1

Fed, faiz kararını bu akşam saat 21.00'de açıklayacak. Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell, kameraların karşısına geçerek ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

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Gözler ABD'den gelecek faiz kararında: Altında son durum ne? - Resim: 2

Beklentiler, Fed'in fonlama faizini 25 baz puan yükselterek yüzde 5,25-yüzde 5,50 seviyesine çıkarması yönünde. Piyasaya göre Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımı yapması yüzde 98,9 gibi güçlü bir olasılık olarak değerlendiriliyor.

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Gözler ABD'den gelecek faiz kararında: Altında son durum ne? - Resim: 3

Fed, hazirandaki toplantısında yaklaşık 1,5 yıl sonra ilk kez faiz artırımına gitmemişti. ABD Merkez Bankası, haziran ayını boş geçmesine rağmen Başkan Powell, 2023'te 2 faiz artırımı daha yapabileceklerini belirten demeçler vermişti.

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Gözler ABD'den gelecek faiz kararında: Altında son durum ne? - Resim: 4

ALTINDA SON DURUM NE?

Altın, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının açıklanacağı güne yatay seyirde başladı.

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