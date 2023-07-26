Gözler ABD'den gelecek faiz kararında: Altında son durum ne?
Piyasalar ABD'den gelecek faiz kararına kilitlenmişken, altın güne yatay seyirle başladı. İşte altında yaşanan gelişmeler!
Fed, faiz kararını bu akşam saat 21.00'de açıklayacak. Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell, kameraların karşısına geçerek ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Beklentiler, Fed'in fonlama faizini 25 baz puan yükselterek yüzde 5,25-yüzde 5,50 seviyesine çıkarması yönünde. Piyasaya göre Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımı yapması yüzde 98,9 gibi güçlü bir olasılık olarak değerlendiriliyor.
Fed, hazirandaki toplantısında yaklaşık 1,5 yıl sonra ilk kez faiz artırımına gitmemişti. ABD Merkez Bankası, haziran ayını boş geçmesine rağmen Başkan Powell, 2023'te 2 faiz artırımı daha yapabileceklerini belirten demeçler vermişti.
ALTINDA SON DURUM NE?
Altın, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının açıklanacağı güne yatay seyirde başladı.