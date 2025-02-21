Google’dan Büyük Zam! Fiyatları Cep Yakacak

Google’ın popüler bulut depolama servisi Google One, Türkiye’deki abonelik fiyatlarına rekor zam yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Google’dan Büyük Zam! Fiyatları Cep Yakacak - Resim: 1

Google tarafından fiyatlara yapılan güncellemeyle birlikte hizmetin maliyeti neredeyse 5 katına çıktı. Uygun fiyatıyla dikkat çeken Google One, yeni tarifesiyle birçok kullanıcı için pahalı hale geldi.

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Google’dan Büyük Zam! Fiyatları Cep Yakacak - Resim: 2

YENİ FİYATLAR CEP YAKIYOR

Özellikle 100 GB ve 2 TB’lık depolama planları, zamdan en çok etkilenen paketler arasında yer alıyor.

100 GB Basic Plan: 9,99 TL’den 49,99 TL’ye

2 TB Premium Plan: 49,99 TL’den 204,99 TL’ye yükselirken,

AI Premium (2 TB) Planı ise 719,99 TL olarak tutuldu.

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Google’dan Büyük Zam! Fiyatları Cep Yakacak - Resim: 3

21 MART’TA YANSIYACAK

Yeni fiyatlar, halihazırda Google One’a üye olmayan kullanıcılar için geçerli oldu. Mevcut aboneler ise 21 Mart 2025 itibarıyla zamlı tarifeye geçecek.

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