Google’dan Büyük Zam! Fiyatları Cep Yakacak
Google’ın popüler bulut depolama servisi Google One, Türkiye’deki abonelik fiyatlarına rekor zam yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Google tarafından fiyatlara yapılan güncellemeyle birlikte hizmetin maliyeti neredeyse 5 katına çıktı. Uygun fiyatıyla dikkat çeken Google One, yeni tarifesiyle birçok kullanıcı için pahalı hale geldi.
YENİ FİYATLAR CEP YAKIYOR
Özellikle 100 GB ve 2 TB’lık depolama planları, zamdan en çok etkilenen paketler arasında yer alıyor.
100 GB Basic Plan: 9,99 TL’den 49,99 TL’ye
2 TB Premium Plan: 49,99 TL’den 204,99 TL’ye yükselirken,
AI Premium (2 TB) Planı ise 719,99 TL olarak tutuldu.
21 MART’TA YANSIYACAK
Yeni fiyatlar, halihazırda Google One’a üye olmayan kullanıcılar için geçerli oldu. Mevcut aboneler ise 21 Mart 2025 itibarıyla zamlı tarifeye geçecek.