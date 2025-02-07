Google’da En Çok Aranan Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şoke Etti!
Dünyanın en popüler arama motoru Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da seyahat trendlerini gözler önüne serdi. Condé Nast Traveller tarafından derlenen verilere göre, 2024 yılında dünya genelinde seyahat severlerin en çok aradığı ülkeler belli oldu. Türkiye, bu yıl büyük bir sıçrayış yaparak zirveye yerleşti. Peki, diğer ülkeler sıralamada hangi konumda yer aldı? Seyahat trendlerinde hangi destinasyonlar yükselişe geçti?
Kaynak: Haber Merkezi
Bu yıl seyahat dünyasında dikkate değer değişimler yaşandı. Taylor Swift’in dünya çapında büyük yankı uyandıran "Eras Tour" konserleri, 10 milyondan fazla hayranı farklı destinasyonlara yönlendirdi. Paris 2024 Olimpiyatları ise 3 milyondan fazla sporseveri Fransa’nın başkentine çekti. Bunun yanı sıra gezginler, Avrupa’daki turistik bölgeleri daha sakin dönemlerde keşfetmeyi tercih ederek ara sezon seyahatlerine yöneldi.
İşte Google aramalarında en çok yükseliş gösteren ülkeler:
10. Hırvatistan
Adriyatik kıyılarında uzanan muhteşem adaları, tarihi şehirleri ve uygun fiyatlı tatil seçenekleriyle Hırvatistan, seyahat severlerin radarına girmeye devam ediyor. Dubrovnik’in tarihi surları, Zagreb’in gastronomi durakları ve Split’teki eşsiz plajlar, ülkeyi cazip kılan noktalar arasında yer alıyor.
9. Mauritius
Hint Okyanusu’nun incisi Mauritius, 80'li ve 90'lı yıllarda lüks tatillerin gözdesiydi. Son yıllarda doğa turizmi, kuş gözlemciliği ve gelişen gastronomi kültürüyle yeniden popüler hale geldi. Beyaz kumsalları ve yemyeşil doğasıyla, keşfetmeye değer destinasyonlardan biri.
8. Meksika
Meksika, tropikal sahilleri, tarihi Maya ve Aztek kalıntıları ve eşsiz mutfağıyla turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle cenoteler olarak bilinen yeraltı su mağaraları, doğa tutkunları için benzersiz bir deneyim sunuyor.
7. Kıbrıs
Akdeniz’in kültürel mozaiği Kıbrıs, tarihi yapıları, eşsiz plajları ve zengin mutfağıyla dikkat çekiyor. Dalış meraklıları için su altı keşifleri sunan ada, aynı zamanda ünlü Kıbrıs lezzetleriyle de gastronomi turizmine katkı sağlıyor.
6. Portekiz
Geçtiğimiz yıl dördüncü sırada yer alan Portekiz, bu yıl altıncı sıraya gerilese de popüler destinasyonlar arasındaki yerini koruyor. Lizbon’un tarihi sokakları, Porto’nun gastronomik lezzetleri ve Algarve’nin masmavi koyları, Portekiz’i cazip kılan unsurlar arasında yer alıyor.
5. Mısır
Piramitleri, Nil Nehri ve çöl manzaralarıyla Mısır, tarih ve doğa severlerin listesinde üst sıralarda yer alıyor. Kahire’nin hareketli çarşıları, Luksor’un antik tapınakları ve Şarm El-Şeyh’in dalış noktaları, ülkeyi vazgeçilmez kılan detaylar arasında bulunuyor.
4. İtalya
Modanın, sanatın ve gastronominin merkezi İtalya, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Roma’nın tarihi dokusu, Milano’nun alışveriş caddeleri, Toskana’nın yemyeşil bağları ve Amalfi kıyılarının göz kamaştırıcı manzaraları, İtalya’yı dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri yapmaya devam ediyor.
3. Malta
Akdeniz’in kalbinde yer alan Malta, Game of Thrones ve Gladyatör gibi yapımlara ev sahipliği yapmasıyla da ünlü. Taş sokakları, hareketli gece hayatı, lüks otelleri ve muhteşem deniz manzarasıyla listede yükseliş gösteren ülkeler arasında yer alıyor.
2. Yunanistan
Yunanistan, ikonik beyaz badanalı evleri, nefes kesen sahilleri ve tarihi mirasıyla 2024 yılında en çok aranan ülkelerden biri oldu. Mikonos, Santorini ve Atina gibi popüler noktalar, gezginler için vazgeçilmez destinasyonlar arasında.
1. Türkiye – Zirvede!
Türkiye, bu yıl Google’da seyahat kategorisinde en çok aranan ülke olarak zirveye yerleşti. 2023 yılında ilk 10’a dahi giremeyen Türkiye, 2024’te büyük bir çıkış yaparak birinci sırayı aldı.
İstanbul’un tarihi dokusu, Kapadokya’nın peri bacaları, Ege ve Akdeniz sahillerindeki eşsiz koylar, Anadolu’nun zengin kültürel mirası Türkiye’yi seyahat severler için cazip bir destinasyon haline getiriyor. Ödüllü otelleri, dünya çapında tanınan mutfağı ve doğal güzellikleriyle Türkiye, 2024’te en çok ilgi gören seyahat noktası oldu.