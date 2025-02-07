Google’da En Çok Aranan Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şoke Etti!

8. Meksika

Meksika, tropikal sahilleri, tarihi Maya ve Aztek kalıntıları ve eşsiz mutfağıyla turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle cenoteler olarak bilinen yeraltı su mağaraları, doğa tutkunları için benzersiz bir deneyim sunuyor.

7. Kıbrıs

Akdeniz’in kültürel mozaiği Kıbrıs, tarihi yapıları, eşsiz plajları ve zengin mutfağıyla dikkat çekiyor. Dalış meraklıları için su altı keşifleri sunan ada, aynı zamanda ünlü Kıbrıs lezzetleriyle de gastronomi turizmine katkı sağlıyor.