Google Düğmeye Bastı: Bunu Yapan Trafik Cezası Ödemeyecek!
Google Maps, sürücüler için önemli bir yeniliği devreye aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Haritalarda artık düşük emisyon bölgeleri (LEZ) gösterilecek, böylece sürücüler, emisyon kurallarına takılmadan güvenli bir rota belirleyebilecek.
Düşük emisyon bölgeleri, hava kirliliğini azaltmak amacıyla belirli emisyon standartlarını karşılamayan araçların girişini kısıtlayan alanlar olarak biliniyor. Google Maps, kullanıcıları bu bölgeler konusunda önceden bilgilendirmek için rota üzerindeki düşük emisyon bölgelerini “Z” sembolü ile işaretleyecek.
BÖLGEYE İLİŞKİN BİLGİLERİ ÖĞRENEBİLECEK
Sürücüler, harita üzerinde görünen “Z” sembolüne tıklayarak bölgeye dair detaylı bilgilere ulaşabilecek. Bu bilgiler arasında:
Bölgedeki emisyon kuralları,
Hangi araçların giriş yapabileceği,
Varsa uygulanacak ek kısıtlamalar yer alacak.
TRAFİK CEZASI RİSKİ AZALACAK
Google Maps’in sunduğu bu yenilik sayesinde, sürücüler araçlarının emisyon bölgelerine uygun olup olmadığını önceden kontrol edebilecek. Böylece düşük emisyon bölgelerine girerken ceza alma riski en aza indirilecek ve şehir içi yolculuklar daha güvenli hale gelecek.