Google Düğmeye Bastı: Bunu Yapan Trafik Cezası Ödemeyecek!

TRAFİK CEZASI RİSKİ AZALACAK

Google Maps’in sunduğu bu yenilik sayesinde, sürücüler araçlarının emisyon bölgelerine uygun olup olmadığını önceden kontrol edebilecek. Böylece düşük emisyon bölgelerine girerken ceza alma riski en aza indirilecek ve şehir içi yolculuklar daha güvenli hale gelecek.