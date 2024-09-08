Google 720 Liralık Hizmeti Ücretsiz Verecek: Sadece Basit 1 Şartı Var

NELERİ KAPSIYOR?

Promosyon, hem mevcut aboneleri hem de yeni kullanıcıları kapsıyor ve Google One programının üyesi olmayı gerektiriyor. Gemini Advanced, özellikle akıl yürütme, kodlama ve mantık problemlerinde daha iyi performans gösteren Gemini 1.5 Pro sürümü ile birlikte geliyor. Ayrıca, bu üyelik Google One'ın sunduğu 2 TB'lık bulut depolama avantajını da içeriyor.

Google’ın yapay zeka teknolojilerinde öne çıkan bu yeni kampanyası, kullanıcılar arasında büyük ilgi uyandırdı ve Gemini Advanced'ın gelişmiş yeteneklerini denemek isteyenler için cazip bir fırsat sunuyor.