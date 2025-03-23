Gmail ve Sosyal Medya Hesabı Olanlar Dikkat! Şifrenizi Bu Şekilde Değiştirin: Dolandırıcılar Asla Bulamıyor

HESAP GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANMALI?

Bu endişe verici rakamlar, daha fazla insanın kurban olmaması için acil önlemler almayı zorunlu kılıyor. İngiltere'deki uzmanlar, çevrimiçi hesapları olan herkesi bu sorunu önlemek için bazı kritik değişiklikler yapmaya çağırıyor.

Action Fraud Müdür Yardımcısı Adam Mercer, "Sosyal medya ve e-posta hesabı korsanlığı, bu yıl en çok bildirilen siber suç olmaya devam ediyor. Bu nedenle, çevrimiçi hesapların güvenliğini sağlamak için farkındalık yaratmak çok önemli," diyerek, herkesin kendini çevrimiçi ortamda koruyabilmesi için alınması gereken önlemleri vurguladı.