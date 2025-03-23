Gmail ve Sosyal Medya Hesabı Olanlar Dikkat! Şifrenizi Bu Şekilde Değiştirin: Dolandırıcılar Asla Bulamıyor
Çevrimiçi dünyada güvenlik riski her geçen gün artıyor. E-posta ve sosyal medya hesapları, bilgisayar korsanlarının hedefinde ve kullanıcılar, kişisel verilerinin çalınma tehlikesiyle karşı karşıya. Özellikle sosyal medya ve e-posta ile fazlaca vakit geçiriyorsanız, güvenlik uzmanlarının uyarılarına kulak vermeniz büyük önem taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Action Fraud'un açıkladığı yeni verilere göre, 2024 yılında İngiltere'deki tüketiciler, çevrimiçi dolandırıcılık vakalarını bildirme konusunda önceki yıla oranla büyük bir artış gösterdi. 2023'te 22.530 bildirim yapılırken, 2024'te bu sayı 35.434'e yükseldi. Bu veriler, bilgisayar korsanlarının hedef almayı sürdürdüğünü ve sonuç olarak, çalınan miktarın da kayda değer olduğunu gösteriyor. 2024'te, saldırganlar yaklaşık 1 milyon sterlin çalmayı başardı.
HESAP GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANMALI?
Bu endişe verici rakamlar, daha fazla insanın kurban olmaması için acil önlemler almayı zorunlu kılıyor. İngiltere'deki uzmanlar, çevrimiçi hesapları olan herkesi bu sorunu önlemek için bazı kritik değişiklikler yapmaya çağırıyor.
Action Fraud Müdür Yardımcısı Adam Mercer, "Sosyal medya ve e-posta hesabı korsanlığı, bu yıl en çok bildirilen siber suç olmaya devam ediyor. Bu nedenle, çevrimiçi hesapların güvenliğini sağlamak için farkındalık yaratmak çok önemli," diyerek, herkesin kendini çevrimiçi ortamda koruyabilmesi için alınması gereken önlemleri vurguladı.
SAHTE MESAJLAR VE MAİLLERLE ELE GEÇİRİYORLAR
En çok endişe yaratan tehditlerin başında, dolandırıcıların bir hesabın kontrolünü ele geçirmesi ve gerçek sahibini taklit etmeye başlaması geliyor. Özellikle "Merhaba anne" gibi dolandırıcılıklar, kullanıcıların tanıdıklarını taklit eden saldırganlara yüksek meblağlar göndermesine neden olabiliyor. Bunun dışında, kimlik avı dolandırıcılıkları ve veri ihlallerinden elde edilen sızdırılmış bilgilerin, hesaplara izinsiz erişim sağlamak için kullanıldığı da sık görülen yöntemlerden.
GÜVENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Action Fraud, kullanıcıların hesap güvenliğini artırmak için 2 adımlı doğrulama sistemini etkinleştirmelerini öneriyor. Bu güvenlik ayarı, hesabınıza yalnızca ikinci bir doğrulama cihazı ile gönderilen kodla erişilmesini sağlar. Ayrıca, her çevrimiçi hesap için benzersiz ve güçlü şifreler kullanmak da kritik önem taşıyor. Örneğin, e-posta hesabınızın şifresi "liverpool" gibi basit bir kelime yerine daha karmaşık ve güvenli bir hale getirilebilir.
ÖRNEK ŞİFRE DEĞİŞİKLİĞİ
Orijinal şifre: liverpool
Daha güvenli şifre: L1v3R_p0oL
İKİ AŞAMALI DOĞRULAMAYI ETKİNLEŞTİRİN
Mercer, ayrıca "Her çevrimiçi hesabınızda 2 adımlı doğrulamayı etkinleştirdiğinizden ve şifrelerinizin güçlü olduğundan emin olun. Parolalarınızı asla başkalarına vermeyin ve her zaman üç rastgele kelime kullanarak şifrelerinizi güçlendirin" diyerek, güvenlik önlemleri konusunda bir kez daha uyardı.