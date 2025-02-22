Gmail Hesabı Olanlar Dikkat! Dolandırıcıların Yeni Hedefi 'Kurtarma Kodu' Oldu: Bütün Bilgileri Ele Geçiriyorlar

DOLANDIRICILIĞI FARK EDEN KULLANICI UYARDI

Bu tür bir saldırının hedefi olan Microsoft çözüm danışmanı, yaşadığı deneyimi bir blog yazısında anlattı. Önce bir bildirim aldığını, ardından hesabında şüpheli etkinlik olduğunu iddia eden sahte bir aramayla kandırılmaya çalışıldığını belirten çalışan, bir şeylerin ters gittiğini anlayarak görüşmeyi sonlandırdı.

"Dolandırıcılıklar giderek daha karmaşık ve inandırıcı hale geliyor," diyen danışman, bu tür saldırılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Danışman, "Bu girişimler o kadar profesyonelce hazırlanıyor ki, meşgul olan birçok insan farkına varmadan tuzağa düşebilir” diyerek uyardı.

Siber güvenlik uzmanları, şüpheli aramalara ve e-postalara karşı dikkatli olunmasını, kimseyle kurtarma kodu paylaşılmamasını ve iki faktörlü kimlik doğrulamanın mutlaka aktif edilmesini öneriyor.