Gizli Tarifin Sırrını Öğrendi, Kendi İşini Kurdu! Şimdi Taleplere Yetişemiyor

TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ

Üç çocuk annesi olan Selma Aslan, eşinin maaşıyla çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta zorlandığını ve bu nedenle iş kurma kararı aldığını anlattı. Aslan, kurs sürecini ve işin kuruluş aşamasını şöyle aktardı:

Basından ilçemizde KOSGEB kursunun açıldığını öğrendim. Bunun üzerine belediyeye giderek kursa kayıt yaptırdım. İlk önce yapıp yapamayacağım konusunda çekincelerim vardı. Sağ olsunlar, kursta hocalarımız girişimcilik konusunda büyük destek oldu. Eşimin de desteğiyle turşu üretimi üzerine yaptığımız başvuru kabul edildi. Devletimizin desteğiyle makinelerimizi aldık. Eleme, yıkama, doğrama makinelerimizi aldık. İşletmeyi kuralı 3 yıl oldu, her yıl kapasiteyi artırıyoruz. İşimizi geliştirmeye başladık. İnşallah daha da ilerleriz. Şu anda taleplere yetişemiyoruz.