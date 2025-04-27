Gizli Tarifin Sırrını Öğrendi, Kendi İşini Kurdu! Şimdi Taleplere Yetişemiyor
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Selma Aslan, öğrendiği bir tarif sayesinde kendi işinin patronu oldu. KOSGEB'in açtığı girişimcilik kursuna katılarak ilk adımını atan Aslan, bugün 60 kişilik ekibiyle günlük 5 ton üretim gerçekleştiriyor.
Kaynak: AA
Çubuk Belediyesi ve KOSGEB işbirliğiyle düzenlenen girişimcilik kursuna 3 yıl önce katılan Aslan, burada aldığı eğitimle kendi işini kurmaya karar verdi. Ninesinden öğrendiği turşu tariflerini değerlendiren Aslan, evde yaptığı turşuların büyük beğeni topladığını belirterek, “Tarladan imalathaneye, imalathaneden tüketiciye sofralara sunuyoruz. Ev hanımlığından iş kadınlığına, 60 çalışanımla çok mutluyum. İnşallah üretimimiz her yıl aratacak" dedi.
TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ
Üç çocuk annesi olan Selma Aslan, eşinin maaşıyla çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta zorlandığını ve bu nedenle iş kurma kararı aldığını anlattı. Aslan, kurs sürecini ve işin kuruluş aşamasını şöyle aktardı:
Basından ilçemizde KOSGEB kursunun açıldığını öğrendim. Bunun üzerine belediyeye giderek kursa kayıt yaptırdım. İlk önce yapıp yapamayacağım konusunda çekincelerim vardı. Sağ olsunlar, kursta hocalarımız girişimcilik konusunda büyük destek oldu. Eşimin de desteğiyle turşu üretimi üzerine yaptığımız başvuru kabul edildi. Devletimizin desteğiyle makinelerimizi aldık. Eleme, yıkama, doğrama makinelerimizi aldık. İşletmeyi kuralı 3 yıl oldu, her yıl kapasiteyi artırıyoruz. İşimizi geliştirmeye başladık. İnşallah daha da ilerleriz. Şu anda taleplere yetişemiyoruz.
ÜRETİM ÇEKİRDEKTEN BAŞLIYOR
Kendi turşuluk sebzelerini de yetiştirdiklerini belirten Aslan, 100 dönümlük arazide salatalık ve çeşitli sebze üretimi yaptıklarını dile getirdi. Mevsimlik işçilerle birlikte çalıştıklarını vurgulayan Aslan, "Turşu üretmek için 100 dönümlük arazimiz üzerinde salatalıklarımız ve diğer sebzelerimizi mevsimlik işçilerimizle beraber yetiştiriyoruz. Buradan ürettiklerimizle günlük 5 ton salatalık kuruyoruz. Mevsimlik işçilerle birlikte 60 kişi çalışıyor" ifadelerini kullandı.