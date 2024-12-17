Giyim Devi İflas Etti: Ünlü Oyuncu Reklam Yüzü Olmuştu

1968 yılında San Francisco'da kurulan ve özellikle 80'ler ile 90'larda gençler arasında büyük bir popülerite yakalayan Esprit, New York'ta yaptığı iflas başvurusunda 3 milyon dolardan fazla borcu olduğunu açıkladı. Marka, Şubat 2023'te ABD'deki büyük dönüşüm hamlesi olarak açtığı 38 bin metrekarelik Manhattan genel merkezini de kapatacağını belirtti. Ancak artan maliyetler ve ekonomik koşullar, şirketin yeniden yapılanma hedeflerini gerçekleştirmesine engel oldu.