Giriş Katta Oturanlar Dikkat! Artık Hepsi O Parayı Ödemek Zorunda

Bu tür uygulamalar yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte, apartman sakinleri arasındaki uyumu korumak için tercih edilebiliyor. Uzmanlar, bu özel düzenlemelerin yasal açıdan bir sorun teşkil etmediğini, ancak mutlaka tüm kat maliklerinin onayıyla alınması gerektiğini ifade ediyor.