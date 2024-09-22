Giriş Katta Oturanlar Dikkat! Artık Hepsi O Parayı Ödemek Zorunda
Giriş katta oturan tüm apartman sakinlerini ilgilendiren karar ortaya çıktı. Artık hepsi o parayı ödeyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Apartman yaşamında sıkça tartışılan konulardan biri asansör giderleridir. Özellikle giriş katında oturanlar, asansörü kullanmamaları nedeniyle aidat ödemek zorunda olup olmadıklarını merak ediyordu. Son dönemlerde artan asansör bakım ve yenileme maliyetleri, bu konuda yeni bir tartışma başlattı.
Giriş katında yaşayanlar, yüksek aidatların karşılığında "Kullanmadığım hizmet için neden ödeme yapıyorum?" sorusunu gündeme getirmeye başladı. Bu konu ile ilgili apartman yöneticileri ve hukuk uzmanları tartışmalara noktayı koydu.
GİRİŞ KATTA OTURANLAR DA ÖDEYECEK
Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20/C maddesi, bu meseleye net bir çerçeve sunuyor. Kanun, giriş katında yaşayanların veya ortak alanları kullanmayanların bu giderlerden muaf tutulamayacağını belirtiyor.
Bu düzenleme, apartman veya site yönetimlerinin, asansör gibi ortak kullanım alanlarına ait giderleri tüm kat maliklerine eşit olarak paylaştırması gerektiğini vurguluyor.
İNDİRİMLİ AİDAT DÖNEMİ BAŞLIYOR
Ancak, artan maliyetler ve farklı kullanım alışkanlıkları, bazı apartmanlarda alternatif çözümler arayışını beraberinde getiriyor. Bazı yönetimler, kat maliklerinin ortak kararı ile giriş katında oturanlar için indirimli aidat uygulamaları başlatıyor.
Bu tür uygulamalar yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte, apartman sakinleri arasındaki uyumu korumak için tercih edilebiliyor. Uzmanlar, bu özel düzenlemelerin yasal açıdan bir sorun teşkil etmediğini, ancak mutlaka tüm kat maliklerinin onayıyla alınması gerektiğini ifade ediyor.