Gıda Sektöründe Çığır Açmıştı, İflas Bayrağını Çekti: Nedenini Kimse Anlamadı
Almanya’nın Oberfranken bölgesinde faaliyet gösteren ve sebze atıklarından vegan ürünler üreten Beetgold isimli girişim, mali darboğaz nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirketin CEO’su Friedrich Büse tarafından yapılan başvurunun ardından, Bamberg Yerel Mahkemesi geçici iflas sürecini başlattı. Süreci yönetecek geçici iflas yöneticisi olarak Ulm merkezli bir hukuk bürosu görevlendirildi.
Kaynak: Artı49
Beetgold, özellikle meyve-sebze suyu üretimi sırasında ortaya çıkan posaları israf olmaktan kurtarıp, wrap, pizza tabanı ve tortilla gibi vegan bazlı gıdalara dönüştürmesiyle biliniyordu. Şirketin ürünleri ayrıca çeşitli süpermarket zincirlerinde, özellikle de REWE raflarında yer buluyordu. Firmanın internet sitesinde, "Ürünlerimiz, tamamen sebzeden oluşan içeriği, organik kalitesi ve doğal lezzetiyle öne çıkıyor" ifadeleri kullanılıyordu.
YÜKSEK YATIRIMLA BAŞLAMIŞTI
Beetgold’un temelleri, Hochland Grubu’nun 2019 yılında düzenlediği bir fikir yarışmasında atıldı. Geçtiğimiz yıl ise şirket, Bamberg merkezli Irodima Holding tarafından bünyeye katıldı. Holdingin, Beetgold’un üretim tesisleri için yaklaşık yedi milyon euroluk yatırım yaptığı belirtiliyor. Bu bilgi, Almanya merkezli gıda sektörü yayın organı Lebensmittel Zeitung tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
NEDEN İFLAS ETTİĞİ NETLİK KAZANAMADI
İflasa sürükleyen nedenler şu an için açıklanmış değil. Atanan geçici yönetici, şirketin mali yapısını ayrıntılı şekilde inceleyerek borçlara karşı nasıl bir yol izleneceğini belirleyecek. Beetgold’un yeniden yapılandırılması ve faaliyetlerine devam etme ihtimali ise değerlendirme sürecinin ardından netlik kazanacak.
HENÜZ HER ŞEY BİTMİŞ DEĞİL
Bitki bazlı ürünlerin yükselişte olduğu günümüzde, Beetgold’un iflas başvurusu sektörde hayal kırıklığı yaratsa da, şirket pes etmiş değil. CEO Friedrich Büse yaptığı açıklamada, “Tüm ekip olarak Beetgold’u yeniden ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz,” dedi. Lebensmittel Zeitung ise, şirketin yeniden yapılanma sürecinden çıkabileceğine dair umutların sürdüğünü belirtiyor.