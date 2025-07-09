Gıda Sektöründe Çığır Açmıştı, İflas Bayrağını Çekti: Nedenini Kimse Anlamadı

HENÜZ HER ŞEY BİTMİŞ DEĞİL

Bitki bazlı ürünlerin yükselişte olduğu günümüzde, Beetgold’un iflas başvurusu sektörde hayal kırıklığı yaratsa da, şirket pes etmiş değil. CEO Friedrich Büse yaptığı açıklamada, “Tüm ekip olarak Beetgold’u yeniden ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz,” dedi. Lebensmittel Zeitung ise, şirketin yeniden yapılanma sürecinden çıkabileceğine dair umutların sürdüğünü belirtiyor.