Gıda İsrafına Bayrak Açmıştı: Dev Şirket İflas Bayrağını Çekti!

İSRAFI ÖNLEMEK İÇİN YOLA ÇIKMIŞTI

Almanya’da her yıl yaklaşık 11 milyon ton gıda israf ediliyor. Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı’na (BMEL) göre bu atıklar arasında sebze, meyve, süt ürünleri ve ekmek gibi temel gıdalar da bulunuyor. Bu soruna çözüm üretmek isteyen Frankfurt merkezli Start-Up, bayat ekmekleri bira yapımında kullanarak çevresel fayda sağlamayı amaçlamıştı.

Şirketin açıklamasına göre, şimdiye kadar 17.000 kilogram ekmeğin çöpe gitmesini önlemeyi başardı. Knärzje markasıyla Kaufland ve Edeka gibi büyük marketlerde satış yapan firma, ekonomik sorunlar nedeniyle artık yoluna devam edemiyor.